La Policía se persona en el CNIO por la investigación de la Fiscalía por presuntas irregularidades

Imagen de recurso de un agente de la Policía Nacional. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO

MADRID 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional se han personado este lunes en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), dependiente del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, tras la apertura de una investigación por parte de la Fiscalía Anticorrupción por presuntas irregularidades en esta institución, han informado a Europa Press fuentes del caso.

Las citadas fuentes han precisado que se trata de un requerimiento de documentación en el marco de unas diligencias encargadas por la Fiscalía Anticorrupción.

Según ha adelantado 'El Mundo', los agentes se han personado en el CNIO incautándose de varios ordenadores y revisando documentación del organismo público.

La actuación policial se produce después de que Fiscalía Anticorrupción abriera diligencias tras la denuncia presentada por dos exdirectivos del CNIO apuntando a una supuesta trama que pudo detraer de los presupuestos hasta 25 millones de euros en 18 años mediante el posible amaño de contratos.

El pasado 25 de noviembre, el Patronato del CNIO aprobó que se ejecutara de forma inmediata una reordenación de la organización e informó de la entrega a la Fiscalía de Madrid de un informe sobre la situación actual del centro. También subrayó su colaboración total con cualquier tipo de irregularidad que se haya podido producir en el pasado.