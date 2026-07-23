La producción de seda llegó a Asia Central mucho antes del inicio de la Ruta de la Seda

Archivo - Imagen de una granja de gusanos de seda - MNCN-CSIC - Archivo

MADRID, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

Tres capullos de gusanos de seda y fragmentos de carbón vegetal de una morera, recuperados del yacimiento arqueológico de Sapalli Tepe en Uzbekistán, sugieren que la producción de seda, o sericultura, llegó a Asia Central hace unos 4.000 años, mucho antes del establecimiento de la famosa Ruta de la Sed, según expertos de la Universidad de la Academia China de Ciencias (China) y la Universidad de Washington en St. Louis (Estados Unidos).

El análisis de los restos, publicado en 'Science Advances' identificó los capullos como pertenecientes a*Bombyx mori, el gusano de seda domesticado para la producción de seda, y los dató directamente entre 1940 y 1765 a. C., convirtiéndolos en los restos de Bombyx más antiguos descubiertos. Sus hallazgos sugieren que el cultivo integrado de gusanos de seda Bombyx y moreras, que comenzó en la antigua China, pudo haberse extendido a Asia Central unos 2.000 años antes de lo que se supone en la cronología convencional de la Ruta de la Seda.

Si bien señalan que la sericultura podría haberse extendido hacia el oeste desde China por varias rutas, los autores se inclinan por una vía a lo largo de la ladera sur del Himalaya. También señalan que la aparición más temprana de la sericultura en la región se suma a las recientes pruebas arqueológicas de la difusión de cultivos, ganado y metalurgia desde China hacia Asia central y meridional durante el tercer y segundo milenio a. C.