Space X logra el retorno de Starship a la Tierra en el cuarto vuelo

MADRID, 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

Space X consiguió este 6 de junio que su prototipo de nave interplanetaria Starship volase en órbita terrestre y retornará a la Tierra de forma controlada, al igual que su cohete Super Heavy.

En su cuarta prueba de vuelo, la empresa espacial de Elon Musk logró así el objetivo de desarrollar una capacidad de retorno controlado y eventual reutilización para su mayor sistema de transporte espacial.

Starship despegó a las 12.50 UTC desde la base de Space X en Boca Chica (Texas).

La separación del cohete propulsor tuvo lugar a los 3 minutos de vuelo, a 90 kilómetros de altura. Cuatro minutos después, este cohete -denominado Super Heavy- ejecutó un aterrizaje con quema y un amerizaje suave en el Golfo de México, cumpliendo con éxito el primero de los objetivos de este cuarto vuelo.

Super Heavy has splashed down in the Gulf of Mexico pic.twitter.com/hIY3Gkq57k