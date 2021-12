El telescopio Webb va tomando forma en el espacio

MADRID, 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

El telescopio Webb está comenzando a parecerse a la forma que tomará cuando esté completamente operativo, una vez desplegados con éxito este 28 de diciembre los armazones del observatorio que darán soporte a los parasoles.

Si bien el movimiento real para bajar el armazón delantero del observatorio desde su posición de almacenamiento hasta su posición desplegada tomó solo 20 minutos, y la bajada del trasera tomó solo 18 minutos, el proceso general tomó varias horas para cada uno debido a las docenas de pasos adicionales requeridos.

Estos incluyen monitorear de cerca las temperaturas estructurales, maniobrar el observatorio con respecto al sol para proporcionar temperaturas óptimas, encender calentadores para calentar componentes clave, activar mecanismos de liberación, configurar la electrónica y el software y, en última instancia, bloquear las estructuras en su lugar, informa la NASA.

? Right now, we just successfully completed the first step: unfolding the forward sunshield pallet. Think of Webb’s pallets as a cake stand that will hold 5 layers of sunshield — the cake’s layers, if you will. ??

More about this step: https://t.co/PuMCufALA8 #UnfoldTheUniverse pic.twitter.com/o2Bqb1rYYt