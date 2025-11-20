El Centro Europeo de Astronautas incorporará un nuevo edificio que acogerá a una mayor parte de la plantilla de la ESA

Archivo - Astronautas de la ESA - ESA – A. CONIGLI - Archivo

MADRID, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Centro Europeo de Astronautas (EAC) se beneficiará de la incorporación de un nuevo edificio que acogerá a una mayor parte de la plantilla de la Agencia Espacial Europea ESA, casi triplicando su número actual de representantes en Colonia (Alemania).

La ESA ha firmado una carta de intenciones con el estado de Renania del Norte-Westfalia (NRW) y el Centro Aeroespacial Alemán (Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V., DLR) en la que se definen los próximos pasos para la construcción de un nuevo edificio en Colonia.

EAC, sede del Cuerpo Europeo de Astronautas e integrado en la infraestructura del campus local del DLR, se encuentra actualmente a plena capacidad.

Con el fin de dar cabida a más personas en las instalaciones, se construirá un nuevo edificio junto al ya existente, que ofrecerá nuevas oficinas al personal de la Dirección de Exploración Humana y Robótica de la ESA.

La nueva instalación, cuya entrega está prevista para finales de 2028, contará con un presupuesto total de 20 millones de euros, cuyos costes se repartirán a partes iguales entre la ESA y Renania del Norte-Westfalia.

Este edificio permitirá a la ESA trasladar parte del personal de la dirección de los Países Bajos a Alemania, convirtiendo Colonia en la nueva sede de la exploración espacial europea.

"Este nuevo edificio es un paso importante en la evolución de nuestra dirección. Casi triplicaremos el número de personas en las instalaciones, y el Centro Europeo de Astronautas se convertirá en nuestro principal centro de actividades de exploración de la ESA", ha afirmado el director de Exploración Humana y Robótica de la ESA, Daniel Neuenschwander.

Con el traslado de esta dirección de la ESA a Colonia, la Agencia no sólo está creando puestos de trabajo altamente cualificados, sino que está "afianzando firmemente a Renania del Norte-Westfalia en el corazón de la navegación espacial europea y dando a la investigación y la industria el impulso que necesitan para dar los próximos pasos importantes en la exploración".

Las instalaciones del DLR en Colonia son una parte integral del panorama aeroespacial de Renania del Norte-Westfalia. Las inversiones previstas impulsarán aún más el desarrollo del Space Hub Cologne. Esto también reforzará la labor de investigación y desarrollo del DLR en los campos de la medicina aeroespacial y la exploración.

La firma entre los tres socios ha tenido lugar en las instalaciones de LUNA, un edificio propiedad conjunta de la ESA y el DLR, y símbolo de las sinergias entre las agencias espaciales europea y alemana.