Hallan en Marruecos restos de homínidos de hace 770.000 años que revelan un linaje africano anterior al Homo sapiens

NATURE

MADRID 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un equipo de investigadores ha descubierto en la cantera de Casablanca (Marruecos) fósiles de homínidos de hace unos 773.000 años, que aportan información sobre las poblaciones africanas anteriores a los primeros Homo sapiens descubiertos en Jebel Irhoud.

El hallazgo, publicado este miércoles en la revista Nature, ofrece pistas sobre el último ancestro común compartido con neandertales y denisovanos.

La evidencia paleogenética sugiere que el último ancestro común de los humanos actuales, los neandertales y los denisovanos vivió hace alrededor de 765-550 mil años. Sin embargo, tanto la distribución geográfica como la morfología de estos humanos ancestrales siguen siendo inciertas.

Los fósiles de Homo antecessor de Atapuerca (España) datados entre 950.000 años y 770.000 años se han propuesto como candidatos potenciales para esta población ancestral.

Sin embargo, todos los fósiles de Homo sapiens datados de forma segura antes de 90.000 años se encontraron en África o en la puerta de entrada a Asia, lo que sugiere fuertemente un origen africano en lugar de euroasiático de nuestra especie.

Ahora, los investigadores han descubierto nuevos fósiles de homínidos en Casablanca, datados hace alrededor de 773.000 años. Estos fósiles son similares en edad a los de Homo antecessor, pero morfológicamente distintos, mostrando una combinación de rasgos primitivos y derivados que recuerdan a Homo sapiens posteriores y a los homínidos arcaicos euroasiáticos.

Estos homínidos aportan información sobre las poblaciones africanas anteriores a los primeros individuos de homo sapiens descubiertos en Jebel Irhoud y aportan "pruebas sólidas" de un linaje africano ancestral de nuestra especie.