Ministerios de Morant y Subirats llaman a la acción contra las violencias machistas en ciencia y universidades

MADRID, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Ciencia e Innovación y el Ministerio de Universidades han respaldado el texto que, en el marco de la presidencia del Consejo de la República Checa, impulsa una llamada a la acción a todas las universidades, centros de investigación y estados para acabar con las violencias machistas y el acoso sexual, según ha informado el Departamento que lidera Diana Morant.

Además, tanto el Ministerio de Ciencia e Innovación como el Ministerio de Universidades participan este 25 de noviembre en el evento 'Ending Gender-based violence in academia, Towards gender-equal, safe and inclusive research and high education' organizado por la República Checa, en el que se ha anunciado esta llamada a la acción, a iniciativa suya y con el apoyo de España.

Los ministerios también han participado en la mesa de trabajo 'Policy frameworks and measures to end gender-based violence', en la que se han abordado las diversas medidas que se pueden desarrollar desde las instituciones para acabar con las violencias machistas y el acoso en las universidades.

Esta llamada a la acción, promovida desde la presidencia del Consejo de la República Checa, se realiza como forma para reconocer el impacto de la violencia de género en todas sus formas, incluido el acoso sexual, sobre las víctimas y testigos, y su persistencia como parte de la cultura académica, afectando mayormente a las mujeres y a grupos minoritarios.

También se ha impulsado como reconocimiento de que la violencia de género en la I+D+I "pone en riesgo el bienestar de quien la sufre y afecta negativamente la calidad de la investigación y la docencia"; y reconociendo que la asimetría de poder, o la victimización secundaria (entre otros) "dificulta a las víctimas romper su silencio o denunciar, y el importante papel de quienes lideran equipos para acabar con ello".

En centros de investigación y universidades, el texto insta a incluir, de forma destacada, la violencia de género en sus planes de igualdad; realizar encuestas a nivel institucional para conocer las dimensiones del problema; implicación al más alto nivel en las instituciones para impulsar cambios institucionales; o a designar unidades responsables en esta materia y garantizar su capacitación y recursos.

Asimismo, aconseja adoptar y difundir políticas y protocolos para la prevención, protección y manejo de casos; crear y difundir canales específicos y confidenciales de denuncia de casos que aseguren la confidencialidad y celeridad en el proceso de investigación; la responsabilidad de un entorno seguro recae en las instituciones; y abogar por políticas de violencia de género, e integrarlas en todos los niveles de toma de decisiones, y cooperar entre las diferentes instituciones.