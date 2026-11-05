La 100.ª INTERNORGA presenta en Hamburgo soluciones para hospitality y foodservice en marzo de 2027

(Información remitida por la empresa firmante)

• La 100.ª edición se celebrará en Hamburgo del 12 al 16 de marzo de 2027

• Tecnología y conceptos para empresas que trabajan con equipos reducidos

• Todo para la restauración y la hostelería en un solo lugar, con innovaciones de numerosos países

Hamburgo, 5 de noviembre de 2026 - La 100.ª INTERNORGA se celebrará en Hamburgo del 12 al 16 de marzo de 2027. La feria internacional líder para hospitality y foodservice presenta productos, tecnología y conceptos para restaurantes, hoteles, cafeterías, panaderías y comedores colectivos. El foco se centra en dos cuestiones que afectan a empresas de numerosos países europeos: la escasez de personal cualificado y el aumento de los costes.

Soluciones para empresas con equipos reducidos

Desde 1921, INTERNORGA muestra cómo está cambiando el trabajo en la cocina y el servicio. Hoy se trata de aliviar la carga de los equipos y simplificar los procesos. Las empresas expositoras presentan tecnología automatizada, soluciones digitales y conceptos que permiten operar de forma rentable incluso con poco personal. En el área Kitchen & Technology se mostrarán, por ejemplo, robots de cocina que apoyan a los equipos. En 2027, los visitantes encontrarán todas las soluciones digitales reunidas en el pabellón A3.

Innovaciones de numerosos países, todo en un solo lugar

En 2026, alrededor de una cuarta parte de las empresas expositoras procedía del extranjero. Por ello, los visitantes pueden descubrir en Hamburgo innovaciones y tendencias de numerosos países, desde tecnología para cocinas hasta nuevos conceptos de alimentación y bebidas en el área Future Food & Drinks. Al mismo tiempo, INTERNORGA es un punto de encuentro integral para la restauración y la hostelería: los visitantes encontrarán alimentos y bebidas, mobiliario y artículos de mesa, envases y soluciones digitales. El público también es internacional: en 2026 acudieron visitantes profesionales de alrededor de 100 países. Para las empresas expositoras, esto supone un acceso directo a clientes de todo el mundo. En el International Foodservice Forum, Sam Bompas, del estudio londinense Bompas & Parr, mostrará, entre otros aspectos, cómo las empresas pueden ofrecer experiencias especiales a su clientela.

Información en inglés sobre la visita y la participación: internorga.com/en

Contacto de prensa

Annika Meyer

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