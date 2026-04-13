101 EXPRESIONES De Ficción Criminal, El Libro Para Entender La Novela Negra Y El True Crime - ALEVA EDICIONES

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 13 de abril de 2026.- Barcelona, abril de 2026. La novela negra, el thriller y el true crime viven un momento de enorme popularidad, pero también están llenos de términos y expresiones que se repiten una y otra vez sin que el público sepa siempre explicarlos. Jerga de comisaría, sala de autopsias o juzgado conviven con recursos narrativos propios del género, y a menudo se entienden por intuición hasta que alguien se detiene y se pregunta qué significan con exactitud. Para responder a esa curiosidad nace 101 EXPRESIONES de ficción criminal, de Aleva Ediciones.

El libro reúne 101 términos habituales en novelas, series, pódcast y documentales y los explica con un lenguaje directo, sin tecnicismos innecesarios. Aparecen conceptos de investigación policial, medicina forense, terminología judicial y jerga criminal, junto con herramientas narrativas que sostienen el misterio y el suspense. El objetivo es sencillo, que cualquier aficionado al género pueda entender lo que lee o ve y que, además, quienes escriben ficción criminal cuenten con una referencia práctica para construir escenas creíbles.

Alfred López, escritor, creador de contenido y divulgador de curiosidades, firma con este título su décimo libro publicado. Eva Núñez, escritora de novela negra y especializada en corrección editorial e informes de novela criminal, aporta la mirada práctica de quien trabaja con tramas, estructuras y escenas de investigación desde dentro. Juntos han construido un compendio ágil, con explicaciones claras y ejemplos que ayudan a reconocer al instante cada término.

101 EXPRESIONES de ficción criminal se publica bajo el sello Aleva Ediciones, gestionado por los propios autores, y ya está disponible en Amazon. La obra pone el foco en lo que el público encuentra cada día en el género, desde qué es un briefing hasta qué se exige en un juicio cuando se dice más allá de toda duda razonable. También aclara vocabulario relativo a la escena del crimen o términos clínicos de una autopsia forense, como laceraciones, adipocira o exitus. Y, en paralelo, destripa recursos narrativos que el lector reconoce aunque no sepa nombrar, como red herring, la escopeta de Chéjov o deus ex machina.

Los autores también han presentado un booktrailer en redes y están disponibles para entrevistas y colaboraciones en medios, podcasts y clubs de lectura especializados en noir y true crime.

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