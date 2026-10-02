12.220 € de deuda perdonados a una pareja de L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona, Cataluña) - Repara tu Deuda Abogados

(Información remitida por la empresa firmante)

Barcelona, 02 de octubre de 2026.- 12.220 euros es la cantidad que ha quedado atrás en este procedimiento. Repara tu Deuda Abogados, el despacho más destacado en la gestión de la Ley de Segunda Oportunidad en territorio español, ha acompañado a los afectados después de que sus dificultades económicas continuaran incluso tras perder su vivienda.

Una deuda que continuó después de la subasta

Los abogados de Repara tu Deuda explican que el problema comenzó con “un préstamo hipotecario para la adquisición de una propiedad”, al que se sumó el uso de tarjetas de crédito para comprar mobiliario, electrodomésticos y materiales de reforma.

La hipoteca se había contratado a un tipo de interés variable. Con el tiempo, las cuotas aumentaron de forma considerable y los ingresos de los deudores dejaron de ser suficientes para afrontar los pagos. La situación acabó provocando la ejecución y subasta de la vivienda.

Sin embargo, la pérdida del inmueble no terminó con las obligaciones pendientes. Los abogados señalan que “ha quedado un remanente de deuda” imposible de asumir. A este se añadieron otras obligaciones económicas que los afectados tampoco podían afrontar con sus ingresos.

La Ley de Segunda Oportunidad permite que personas en situación de insolvencia puedan empezar de nuevo sin quedar atrapadas de forma permanente por sus deudas. Entre sus beneficios se encuentran la cancelación total de las deudas, la cancelación de las obligaciones de los avalistas, la paralización de las llamadas telefónicas de reclamación, la suspensión de embargos en nómina y la eliminación de los datos de ASNEF.

Para acogerse a este mecanismo es necesario cumplir una serie de requisitos. En general, la persona debe encontrarse en una situación actual o próxima de insolvencia, actuar de buena fe y no ocultar bienes ni ingresos. Además, no debe haber sido condenada por delitos de orden socioeconómico durante los diez años anteriores.

La actividad de Repara tu Deuda Abogados también incluye la defensa de los derechos de los consumidores, una labor relacionada con muchos problemas de endeudamiento. El despacho analiza contratos de hipotecas, préstamos, tarjetas de crédito, tarjetas revolving y minicréditos para comprobar si existen cláusulas abusivas. Así, cada situación puede estudiarse tanto desde la insolvencia como desde las condiciones de los contratos que han contribuido al endeudamiento.

Después de atravesar una situación económica de estas características, el valor de una segunda oportunidad está también en recuperar la capacidad de imaginar lo que viene después. Como expresa Repara tu Deuda, “no basta con aplicar la Ley de la Segunda Oportunidad, hay que acompañar al cliente hasta que realmente vuelva a estar dentro del sistema económico con normalidad”. Una perspectiva que pone el futuro, y no la deuda, en el centro.



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