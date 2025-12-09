La 13.ª Conferencia Global de Logística de la GLA concluye con éxito en Bangkok, Tailandia

13.ª Conferencia Global De Logística De La GLA - GLA

Más de 2000 líderes del sector logístico de más de 130 países se reúnen en Tailandia para promover la paz, la innovación digital y la cooperación fiable en las cadenas de suministro globales

China, 9 de diciembre de 2025.- La 13.ª Conferencia Global de Logística de la GLA se celebró con éxito en Bangkok, Tailandia, del 7 al 10 de noviembre de 2025, proporcionando una prestigiosa plataforma internacional para la cooperación empresarial en el sector logístico global. Coorganizado por la Federación Global de Empresas Logísticas (GLEF) y la Alianza Global de Logística GLA, el evento se centró en el tema Prosperidad pacífica, innovación digital y cooperación fiable. La conferencia reunió a más de 2.000 profesionales de la logística y líderes del sector de más de 130 países, lo que fomentó un entorno único para la colaboración y el intercambio de conocimientos.

Con su excepcional influencia en el sector y su capacidad para integrar recursos transfronterizos, la GLA sigue emergiendo como una fuerza fundamental para impulsar la innovación y la cooperación en la cadena de suministro global. La GLA tiene la visión de "crear un mundo mejor para la logística global" y, a través de sus conferencias, la GLA hace realidad esta visión al proporcionar una plataforma vital para fomentar la colaboración, compartir conocimientos y dar forma al futuro del sector logístico.

La ceremonia de apertura de la conferencia reunió a distinguidos funcionarios gubernamentales, líderes de asociaciones y altos representantes del sector, lo que puso de relieve la creciente importancia mundial de la conferencia.

La ceremonia inaugural de la 13.ª Conferencia Global de Logística de la GLA, celebrada el 8 de noviembre de 2025, atrajo a más de un centenar de distinguidos funcionarios gubernamentales y directores de asociaciones, así como a más de 2.000 empresarios y altos ejecutivos del sector logístico procedentes de más de 130 países y regiones. Entre los asistentes más destacados se encontraban: Grace Sun, presidenta ejecutiva de la Federación Global de Empresas Logísticas y fundadora de la Alianza Global de Logística de la GLA; Mom Luang Supab Pramoj, asesora jefe de la Asociación Económica y Comercial Asia-Tailandia-China y miembro de la familia real tailandesa; Su Excelencia Phongthep Thepkanjana, exviceprimer ministro de Tailandia; APINYA PRAMOJ; PRAJONGJIT PRAIWECH; el Dr. Darwin Yang, presidente de la Asociación Comercial ASEAN-China y asesor estratégico de la Asociación de Abogados CTAB de Tailandia; Wichai Kinchong Choi, vicepresidente senior del Kasikornbank de Tailandia; el general Prasert Youngprapakorn, antiguo inspector superior del Comando de la Guardia Real de Tailandia; AM, Kittithat Pacharoen, miembro experto senior del Consejo de Defensa de Tailandia; el profesor asociado Ekaporn Rakkwamsuk, miembro de la Cámara de Representantes de Tailandia y antiguo viceministro de Finanzas de Tailandia; Damrongsak Manasvanich, vicepresidente de la Asociación Comercial ASEAN-China, presidente del Comité de Promoción y Desarrollo del Distrito Huai Khwang de Bangkok; Coronel Thanit Phruekphanawes, antiguo instructor de la Escuela Preparatoria de las Academias de las Fuerzas Armadas de Tailandia; Sr. Zhang Jie, Vicedecano de la Facultad de Innovación de la Universidad de Siam, Tailandia; Wycliffe Wanda, director ejecutivo de KIFWA; SEBI Srl; AEO Freight Sdn Bhd; WWW Cargo Pte Ltd; CROSS FREIGHT; CTI SHIPPING LLC; Eagle Cargo Services LTD y más.

La Sra. Grace Sun, presidenta ejecutiva de la Federación Global de Empresas Logísticas (GLEF) y fundadora y presidenta de la Alianza Logística Global (GLA), pronunció un impactante discurso inaugural. Destacó que la GLA se ha convertido en una importante plataforma para conectar a empresas logísticas de diferentes países, ya que tiene una amplia visión global y siempre busca nuevas formas de hacer las cosas.

En su discurso, la Sra. Grace Sun hizo hincapié en la importancia de ser capaces de adaptarse y trabajar juntos en una economía mundial cada vez más incierta. Afirmó que la GLA sigue trabajando para unir las cadenas de suministro internacionales, fomentando la cooperación abierta y la innovación digital. Esto aporta estabilidad y nueva energía al comercio mundial.

De cara al futuro, Grace Sun afirmó que GLA seguirá sirviendo de puente para la colaboración internacional y de catalizador para la innovación, liderando el sector logístico mundial hacia un crecimiento sostenible y un futuro más interconectado y eficiente.

Durante la ceremonia inaugural, MOM LUANG SUPAB PRAMOJ, asesor jefe de la Asociación Económica y Comercial Asiática Tailandesa-China y miembro de la familia real tailandesa, pronunció un discurso en el que elogió el papel fundamental de GLA en el avance de la cooperación logística mundial y la conectividad de la cadena de suministro.

MOM LUANG SUPAB PRAMOJ destacó que este año se cumple el 50.º aniversario de las relaciones diplomáticas entre China y Tailandia, un hito que refleja la larga y profunda amistad entre ambas naciones. Reconoció la importante contribución de la GLA como plataforma líder en el sector logístico mundial, haciendo hincapié en su papel crucial en el fomento de la colaboración internacional en la cadena de suministro y la interconectividad del sector.

MOM LUANG SUPAB PRAMOJ dijo que espera que más empresas internacionales aprovechen la Conferencia Global de Logística de GLA para conocer mejor Tailandia y encontrar nuevas formas de colaboración que beneficien a ambas partes.

El Excmo. Sr. Phongthep Thepkanjana, exviceprimer ministro de Tailandia, también pronunció un emotivo discurso en la ceremonia inaugural de la conferencia. Elogió las Conferencias Globales de Logística de GLA por convertirse en una plataforma esencial para la colaboración en la cadena de suministro global, y destacó su importante contribución al impulso de la innovación en el sector y la mejora de la conectividad.

Su Excelencia Phongthep Thepkanjana hizo hincapié en que Tailandia está trabajando activamente para construir un sistema logístico internacional eficiente y sostenible. Se mostró optimista respecto a que, a través de la plataforma GLA, Tailandia podría colaborar con países de todo el mundo para establecer un nuevo marco abierto y mutuamente beneficioso para la logística global. Para concluir, el exviceprimer ministro deseó un gran éxito a la conferencia y expresó su deseo de que el espíritu de colaboración continúe en el futuro.

