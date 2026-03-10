17.000 Pymes catalanas enfrentarán su relevo generacional en los próximos 10 años

La sucesión de su propietario o CEO, un reto para las empresas - IA/Tec Capital

El 27% de las empresas familiares catalanas no tiene previsto un plan de sucesión. Ante la falta de relevo, los emprendedores por adquisición como TEC Capital, se han convertido en una opción para la sucesión en empresas

Barcelona, 10 de marzo de 2026.- Hay 35.823 pymes de 10 a 250 trabajadores activas en Cataluña, y el 88% de ellas, 31.524, son empresas familiares. La mayoría de sus CEOs, un 54%, tiene más de 60 años, por lo que 17.023 pymes catalanas habrán de afrontar su sucesión en los próximos 10 años. Son datos de Idescat y de la Sociedad Española de Investigadores en Empresa Familiar.



Además, las cifras del Consejo de Economistas establecen la esperanza de vida de las PYMES en 28 años, y apuntan a que, superados los 25 años de existencia, coincidiendo con el primer relevo generacional, muchas de ellas sufren un momento crítico para su supervivencia. La provincia de Barcelona cuenta actualmente con 3.403 empresas de más de 25 años de antigüedad (datos SABI Bureau Van Dyjk), por lo que desde TEC Capital, expertos en traspasos de empresas, afirman que el reto de la sucesión empresarial es más acusado en Barcelona y en toda Cataluña.



Para Olivier Lamotte de TEC Capital "se trata de un problema demográfico que tiene especial incidencia en Cataluña, no solo por contar con un mayor número de empresas activas, sino porque su tejido empresarial cuenta con un alto porcentaje de empresas familiares y ligeramente más longevas". La Asociación Catalana de Empresas Familiares, sostiene que este tipo de empresas suponen el 88,3% de la totalidad de las empresas privadas catalanas, y que contribuyen con el 69% del Valor Añadido Bruto (VAB) generando el 76% de los puestos de trabajo privados.



Sin relevo generacional

Lamotte explica que la falta de relevo generacional es una tendencia creciente porque la generación del Baby Boom (1957-1977), a la que pertenecen la mayoría de los empresarios catalanes, está alcanzando la edad de jubilación: "la realidad demográfica se impone, y muchos empresarios no encuentran una solución de continuidad para sus negocios, es un desafío para el mantenimiento de muchos empleos", afirma Lamotte.



Desde TEC Capital añaden que, en las empresas familiares, muy habitualmente, la propiedad se concentra en un único accionista que suele ser el fundador o fundadora y/o principal directivo y añaden que el 35% de las PYMES catalanas no tienen preparado un plan de sucesión para su director general, CEO, o su equipo directivo.



Lamotte comenta que el relevo generacional es un reto difícil de afrontar, sobre todo para los propietarios de negocios cuyos herederos no desean, o no están preparados para asumir la gestión. "Se trata de un problema complejo, y muchos empresarios, que lógicamente quieren preservar su legado, y que siga creciendo, se encuentran sin sucesores dispuestos a asumir las riendas; o sienten que éstos no tienen ni su espíritu de entrega, ni su capacidad de gestión", señala.



Una opción para la sucesión

La actual situación de falta de relevo generacional en el mercado empresarial es propicia para el desarrollo del emprendimiento por adquisición. En este modelo, uno o varios emprendedores buscan una Pyme consolidada para adquirir una parte mayoritaria de la misma, o el total de su propiedad, tomar el relevo de los fundadores y conducirla a una nueva etapa de crecimiento. Esta forma de emprendimiento funciona con éxito en EEUU y Canadá desde hace décadas y en los últimos años ha comenzado también a desarrollarse en Europa, especialmente en España.



La compra de una Pyme es precisamente el objetivo de TEC Capital, recientemente fundada por Olivier Lamotte y Pepe Corral. Ambos son exempleados de Amazon y buscan adquirir una única Pyme, o una parte mayoritaria de la misma, para, tras acordar un proyecto de transición con sus propietarios, integrarse en su gestión diaria y cultura corporativa. "En TEC Capital queremos ser parte de la solución al relevo generacional, ofreciendo una opción de transición a una Pyme con un EBITDA superior a 1 millón de euros", afirma Pepe Corral.



El objetivo de ambos es aplicar a la firma adquirida su experiencia en grandes empresas como Amazon, Michelin, o Credit Suisse, especialmente en la digitalización de procesos, el uso de datos en la toma de decisiones y la internacionalización. "Después de años ayudando a sellers a vender en Amazon, Olivier y yo compartimos una creencia: las pequeñas empresas son poderosas, ágiles, capaces de desarrollarse rápidamente y constituyen la columna vertebral de las economías locales. Ambos sentimos que había llegado el momento de asumir un papel de liderazgo en 360° y pensamos en fundar TEC Capital para adquirir una empresa a la que aportar nuestras habilidades complementarias en ventas, marketing, operaciones, estrategia empresarial y finanzas," explica Corral.



Sobre TEC Capital

Transición Empresarial de Crecimiento (TEC Capital) es una sociedad de inversión fundada por Pepe Corral y Olivier Lamotte con el apoyo financiero de 13 entidades de inversión. Está respaldada por un grupo de empresarios, directivos e inversores nacionales e internacionales de reconocido prestigio: Alza Capital, Ambit Partners, Aniol, Forti SF Partners, Kinderhook Partners, Legacy Partners, Luis Camilleri, One to One Asset Management, Fabrice Petit & Cyril Velter, Ruiz Family, Luis de los Santos & Lorenzo Zavala, Will Thorndike y Vonzeo Capital.

