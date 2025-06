2025, el año de la IA generativa; ¿cómo prepararse para no quedarse atrás? - Makesoft Technologies

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 17 de junio de 2025.-

En el siglo XV, la imprenta de Gutenberg transformó para siempre la forma en que la humanidad generaba y compartía conocimiento. Hoy, más de 500 años después, estamos viviendo una revolución de magnitud comparable: la llegada de la inteligencia artificial generativa. Esta tecnología no solo está cambiando la manera en que trabajamos, sino que está reconfigurando los cimientos de cómo se crea, se accede y se distribuye la información en todos los sectores.

Desde junio de 2025, Microsoft ha activado una nueva ola de mejoras en su asistente de IA para empresas, Microsoft 365 Copilot, consolidando así su apuesta por una inteligencia artificial integrada, segura y útil. Esta actualización no solo introduce avances técnicos, sino que también marca un punto de inflexión: la IA ha dejado de ser una promesa de futuro para convertirse en una realidad operativa que exige acción inmediata.

La IA ya está en uso: ¿estamos preparados?

El uso de la inteligencia artificial en las empresas ya no es una tendencia emergente, sino una realidad consolidada. En 2025, su adopción ha experimentado un crecimiento sin precedentes: en solo un año, el número de organizaciones que han integrado IA generativa en su operativa diaria se ha duplicado. Este dato no solo refleja el interés creciente, sino también la urgencia de actuar. 2025 no es un año más: es el año para tomar decisiones estratégicas.

En este escenario, donde tres de cada cuatro empleados ya interactúan con IA en su día a día, muchas veces sin una guía clara ni supervisión, el riesgo de una adopción desordenada se multiplica. La falta de control puede comprometer la seguridad de los datos y abrir brechas en la gobernanza de la información.

Y es que la ciberseguridad, que ya figura entre los tres principales desafíos globales, está camino de convertirse en el primero. Por eso, elegir una IA que priorice la seguridad, la privacidad y el cumplimiento normativo no es solo una cuestión técnica: es una decisión crítica para la sostenibilidad del negocio.

Microsoft 365 Copilot: una IA segura por diseño

Frente a otras soluciones abiertas, Microsoft ha construido su IA sobre tres pilares fundamentales: seguridad, privacidad y cumplimiento normativo. Esto significa que herramientas como Copilot Chat, disponibles de forma gratuita para todas las empresas que utilizan Microsoft 365, operan dentro de un entorno controlado, alineado con las políticas corporativas y con protección de datos integrada desde el diseño.

Este enfoque, conocido como “IA por diseño”, es clave para garantizar una adopción responsable. No se trata solo de lo que la IA puede hacer, sino de cómo lo hace, con qué datos trabaja y en qué condiciones.

Copilot Chat: el primer paso hacia una IA útil y segura

Copilot Chat es la puerta de entrada ideal para empezar a trabajar con IA en la empresa. Actúa como un asistente personal de productividad, capaz de ayudar a redactar correos, comparar documentos, buscar información o generar ideas. Sin embargo, su verdadero valor está en que permite a los equipos experimentar con la IA de forma segura y sin salir del entorno Microsoft 365.

Para facilitar este primer paso hacia una adopción segura y eficaz de la inteligencia artificial, Makesoft, partner oficial de Microsoft con la designación en Data & AI, ha lanzado una masterclass teórico-práctica de 4 horas dentro de su Makesoft Academy. Esta formación está especialmente pensada para aquellos usuarios que ya disponen de Copilot Chat incluido en sus licencias actuales de Microsoft 365, y que quieren aprender a sacarle el máximo partido. El objetivo es que puedan comprender cómo funciona este asistente personal de productividad, cómo integrarlo en su rutina diaria y, sobre todo, cómo utilizarlo de forma alineada con los objetivos del negocio y bajo los más altos estándares de seguridad.

“La IA ya está en nuestras herramientas de trabajo. El reto ahora es saber cómo usarla bien, con criterio y con seguridad”, explican desde Makesoft, cuyo equipo está formado por expertos certificados como Copilot SMB Experts y Sales & Technical Champions.

Una estrategia transversal, liderada desde la dirección

Uno de los factores clave para una adopción exitosa de la inteligencia artificial es involucrar desde el principio a toda la organización. No basta con que el área de TI impulse el cambio: la transformación debe estar liderada desde la dirección y contar con la participación activa de los responsables de cada área —finanzas, recursos humanos, operaciones, marketing, etc.— para asegurar que la IA se alinea con las necesidades reales del negocio. Makesoft recomienda formar un equipo núcleo multidisciplinar, capaz de definir una hoja de ruta clara, identificar casos de uso prioritarios y acompañar a los equipos en el proceso de adopción. Solo así se puede garantizar que la IA se convierta en un verdadero copiloto del trabajo diario, y no en una herramienta aislada o mal entendida.

IA para personas y procesos

En este camino, es importante entender que la IA empresarial no es una única solución, sino un ecosistema en evolución. En los próximos meses, las organizaciones irán incorporando distintos tipos de inteligencia artificial:

- Asistentes personales de productividad, como Copilot Chat, centrados en ayudar a las personas a trabajar mejor.

- Agentes de IA ligados a procesos de negocio, que automatizan tareas, integran sistemas y optimizan operaciones.

Ambos enfoques son complementarios y deben formar parte de una estrategia global, adaptada a la realidad de cada empresa.

El momento de actuar es ahora

La inteligencia artificial no es una moda pasajera. Es un nuevo paradigma que, como la imprenta en su día, transformará la forma en que trabajamos, aprendemos y nos comunicamos. Las empresas que empiecen hoy, con una estrategia clara y el acompañamiento adecuado, estarán en mejor posición para liderar el cambio.

Con el cierre del verano a la vista y la mirada puesta en los próximos objetivos del año, muchas organizaciones aprovechan septiembre para activar nuevos proyectos y marcar el rumbo de su transformación. Es un momento natural para replantear prioridades y dar el paso hacia una adopción de la IA que no solo sea oportuna, sino también estratégica.

Lo importante no es solo empezar, sino hacerlo con criterio: con una estrategia clara, una visión compartida por toda la organización y pasos bien definidos que garanticen una adopción de la IA sólida, inclusiva y sostenible. Y en ese camino, también es fundamental contar con el socio tecnológico adecuado. Consultoras especializadas como Makesoft, que están apostando decididamente por la inteligencia artificial como eje estratégico y destinando recursos a la formación y especialización de sus equipos, se convierten en aliados clave para acompañar a las empresas en este viaje hacia una transformación real y segura.

Contacto

Nombre del emisor: Makesoft Technologies

Descripción de contacto: Gabinete Periodístico

Email de contacto: comunicados@prensaymedios.com