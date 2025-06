El 48% de empleados en pymes españolas percibe una mayoría masculina en su empresa, según Coverflex

(Información remitida por la empresa firmante)

Además, un 44% afirma no tener un plan de igualdad, según un estudio sobre igualdad y diversidad en el entorno laboral de las pymes españolas

Madrid, 30 de junio de 2025.- Las pequeñas y medianas empresas representan el 99% del tejido empresarial en España y son fundamentales en la creación de empleo y la cohesión económica. Con motivo del Día Internacional de las Microempresas y las Pequeñas y Medianas Empresas, Coverflex –plataforma integral de retribución flexible, beneficios y compensación para empleados – ha analizado en el estudio 'Compensación e Innovación. Diversidad e inclusión en las empresas españolas 2025', cómo los empleados de pymes perciben aspectos vinculados a igualdad, diversidad y la compensación.



Representación de género en plantillas y equipos directivos

El 48% de los empleados considera que el género masculino representa más de la mitad de la plantilla. Esta percepción es más común entre los hombres (59%) que entre las mujeres (38%).



En micropymes (hasta 10 empleados), el 43% de los encuestados percibe mayoría masculina, una cifra que asciende al 63% en el caso de los hombres y desciende al 32% entre mujeres. En empresas pequeñas (11–50 empleados), el 55% de los hombres y el 47% de las mujeres considera que hay más hombres que mujeres. En medianas (hasta 250 empleados), el 49% observa mayoría masculina, y un 30% indica paridad de género.



En cuanto a los equipos directivos, el 56% del total de empleados afirma que los hombres ocupan más del 50% de los puestos de responsabilidad. El 21% percibe paridad (50/50) y el 17% cree que hay menor presencia masculina. Esta percepción también varía según el género del encuestado: un 64% de los hombres cree que su equipo directivo es mayoritariamente masculino, frente al 49% de las mujeres.



Brecha salarial: diferencias en la percepción

El 60% de los empleados no percibe brecha salarial entre hombres y mujeres en sus organizaciones. Sin embargo, el 30% de las mujeres sí identifica esa desigualdad, frente al 23% de los hombres. Esta percepción es más acusada en las empresas de menor tamaño (micropymes), donde el 37% de las mujeres lo señala, frente al 21% de los hombres.



Datos del INE de 2022 respaldan esta percepción con cifras: el salario medio anual de las mujeres fue de 24.459,82 euros, frente a 29.381,84 euros en los hombres, lo que refleja una diferencia de 5.022,02 euros.



Planes de igualdad: cumplimiento desigual

Desde marzo de 2022, las empresas con más de 50 empleados deben contar con un plan de igualdad, conforme a la legislación vigente. Sin embargo, el 44% de los trabajadores de pymes indica que su empresa no cuenta con una estrategia definida en esta materia.



Solo el 19% de los encuestados afirma que su organización dispone de un plan con un responsable asignado. Otro 20% señala que existe un plan, pero sin equipo o persona a cargo de su desarrollo. Las medianas empresas presentan un mayor grado de implementación que las pequeñas o microempresas.



Compensación y diversidad

El estudio también explora si la compensación económica se ve afectada por factores como género, orientación sexual, raza o discapacidad. Un 72% de los encuestados considera que no hay influencia de estos factores, mientras que un 19% sí lo percibe. Esta percepción de desigualdad es mayor entre mujeres (21%) y jóvenes de entre 18 y 34 años (28%).



Balance y perspectivas

Los resultados del estudio muestran que, si bien se han logrado avances en materia de diversidad e inclusión, aún persisten diferencias en la percepción y aplicación de medidas en las pymes españolas. La representación femenina en puestos de liderazgo y la implantación efectiva de planes de igualdad siguen siendo áreas con margen de mejora.



Según Coverflex, fomentar una cultura corporativa inclusiva y equitativa resulta clave para construir entornos laborales más justos y sostenibles a largo plazo. "Es momento de construir lugares de trabajo donde se nos valore por lo que aportamos, no por nuestra edad o género. No es solo lo justo: es la decisión más inteligente para fomentar equipos diversos que impulsen la innovación", afirma Julia Abarca, Country Manager de Coverflex.



Fuente: Estudio Coverflex 2025 – 'Compensación e Innovación. Diversidad e inclusión en las empresas españolas'.



