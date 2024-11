El 57% de las empresas españolas se arrepiente de haber recortado gastos según un estudio de Pleo

(Información remitida por la empresa firmante)

El informe 'Sinergias entre Finanzas y el resto de la empresa' de Pleo, profundiza en el sentir de las empresas europeas en torno a los recortes presupuestarios, la colaboración y el crecimiento en 2024, y cómo influyen estas tendencias en las operaciones empresariales

Madrid, 20 de noviembre de 2024.- Pleo, una de las plataformas de gestión del gasto líderes en Europa, ha publicado hoy un nuevo informe que examina el panorama actual de las empresas europeas. El informe 'Sinergias entre Finanzas y el resto de la empresa' de Pleo, profundiza en el sentir de las empresas europeas en torno a los recortes presupuestarios, la colaboración y el crecimiento en 2024, y cómo influyen estas tendencias en las operaciones empresariales.



El informe pone de manifiesto que las empresas europeas están buscando la manera de hacer más con menos y se esfuerzan por alcanzar la prosperidad empresarial con presupuestos significativamente reducidos. En particular, en España, una gran mayoría (84%) de las empresas encuestadas declararon haber reducido sus gastos en los últimos 18 meses y, a pesar de ello, casi la mitad (48%) afirma que las ambiciones de su empresa han aumentado.



Pero avanzar no siempre es fácil, más de la mitad (65%) de las empresas españolas con dificultades para crecer señalan como factor principal el aumento de los costes, seguido de los factores macroeconómicos (36%) y los recortes presupuestarios (31%). La actual escasez de personal cualificado (26%) y la situación política mundial (21%) le siguen de cerca, lo que ilustra el amplio abanico de obstáculos a los que se enfrentan actualmente las empresas.



Las consecuencias a largo plazo del recorte de gastos

Estos recortes presupuestarios y reducciones del gasto están teniendo efectos a largo plazo, y más de la mitad de las empresas españolas (53%) manifiestan su pesar por el alcance que han tenido sus medidas de recorte de gastos. Las empresas que más redujeron sus gastos en los últimos 12 meses son ahora las que tienen más dificultades para crecer. De las que redujeron sus gastos, el 57% se arrepiente de haberlos reducido tan drásticamente y el 23% tiene ahora dificultades para crecer.



Pero no son solo las decisiones de gasto las que lamentan las empresas; los despidos recientes también están frenando la trayectoria de crecimiento deseada por las empresas. La mitad de las empresas españolas (51%) considera que los despidos que han llevado a cabo en los últimos 12 meses les han dificultado crecer al ritmo que desean, debido a la escasez de personal cualificado y al tiempo que se tarda en contratar y poner al día al talento.



Nuevas formas de prosperar limitando el gasto

A pesar del optimismo en Europa por ver más lejos la recesión, en España persiste la cautela con más de la mitad de las empresas (60%) reticentes al gasto.



A pesar de ello, las empresas españolas siguen buscando nuevas formas de prosperar, casi la mitad de los responsables financieros españoles (48%) afirma que sus ambiciones empresariales han aumentado, y los resultados demuestran dónde deben residir estas ambiciones y mejoras: en la colaboración. Algo más de dos tercios (70%) de los directivos afirman que si hubieran tenido una mejor perspectiva de otros departamentos y una mayor colaboración habrían tomado mejores decisiones de gasto, mientras que el 74% cree que una colaboración eficaz entre el equipo financiero y otros departamentos puede convertirles en una empresa con más éxito financiero y el 51% que aportará un mayor control y visibilidad sobre el gasto de las empresas.



"El hecho de que España perciba un mayor control y visibilidad como resultado de la colaboración es un reflejo de la mentalidad de las empresas españolas. Para ellas, el control sigue siendo un factor determinante y es lo que demandan la mayoría de los líderes españoles. Tanto es así que Pleo ha adaptado sus soluciones en España para satisfacer esta demanda. Es bueno ver que un 83% de las empresas, el porcentaje más alto del mercado, afirma que las plataformas de gestión del gasto impulsan una colaboración eficaz y es sintomático de por qué las empresas españolas confían tanto en ellas: para facilitar la comunicación, mejorar la visibilidad y proporcionar control" señala Álvaro Dexeus, Director General del Sur de Europa.







