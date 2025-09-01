El 90% del capital privado ignora el talento que más rentabilidad genera

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 1 de septiembre de 2025.

Sheblooms desafía la ceguera inversor con un Pitch Show que pone cifras al desperdicio del ecosistema startup

Mientras los fondos de inversión siguen jugando al club de chicos —destinando apenas un 10% del capital privado a mujeres fundadoras¹—, Sheblooms prepara su contraataque más audaz: un Pitch Show en los Teatros Luchana que va a demostrar por qué el sector está literalmente quemando dinero.

Los datos son demoledores:

Las startups lideradas por mujeres generan un 78% más de ingresos por cada euro invertido, según Boston Consulting Group²

por cada euro invertido, según Boston Consulting Group² Más de 3,7 billones de dólares en dry powder se acumulan sin destino³ mientras proyectos femeninos mueren de sed financiera

se acumulan sin destino³ mientras proyectos femeninos mueren de sed financiera Solo el 2,3% del capital de riesgo va a equipos exclusivamente femeninos, pese a superar consistentemente las métricas de rentabilidad4

va a equipos exclusivamente femeninos, pese a superar consistentemente las métricas de rentabilidad4 El sesgo masculino hace que los inversores prioricen métricas frías sobre las soft skills que Harvard Business Review identifica como clave para escalar startups5

La respuesta de Sheblooms es brutal y necesaria: 6 emprendedoras van a subir al escenario para exponer que el problema no es la falta de talento femenino, sino la incompetencia del ecosistema inversor para reconocer valor.

"No estamos pidiendo caridad, estamos señalando ineficiencia", explica Virginie Rogé, la directora de Sheblooms.

El evento medirá tanto la solidez financiera como esas competencias de liderazgo que McKinsey correlaciona directamente con el crecimiento empresarial6 y que los fondos tradicionales subestiman por puro machismo estructural.

Cada asiento será testigo de cómo se desperdicia potencial por sesgo inconsciente, porque esta revolución necesita audiencia.

Sheblooms no teoriza: demuestra. Su Pitch Show es el laboratorio donde talento y capital se encuentran sin filtros de género, exponiendo que la rentabilidad no tiene sexo, pero sí la ceguera de quienes controlan el dinero.

El mensaje es claro: una industria que ignora el 50% del talento emprendedor está condenada a la mediocridad.

Referencias:

PitchBook-All Raise Report, 2023 Boston Consulting Group - "Why Women-Owned Startups Are a Better Bet", 2022 Preqin Global Private Equity Report, 2024 Harvard Business Review - "The Other Diversity Dividend", 2023 Harvard Business Review - "What Makes a Leader?", 2023 McKinsey Global Institute - "Women Matter", 2023

Sobre Sheblooms: Sheblooms nace para mejorar la atribución de los fondos privados a startups.

Sheblooms Pitch Show | Madrid · 16 de septiembre · Teatros Luchana

Contacto de prensa: invest@shebloomsventure.com