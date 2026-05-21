Abades Abogados se consolida en Madrid como despacho especialista en herencias

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(Información remitida por la empresa firmante)

Abades Abogados refuerza su presencia en Madrid como despacho especialista en herencias, con un enfoque integral que abarca también la sucesión de empresas familiares y de grandes patrimonios. Desde su sede en el barrio de Retiro, el despacho acompaña a familias y herederos en la planificación y tramitación de procesos sucesorios, priorizando el orden, la prevención de conflictos y la toma de decisiones claras para evitar bloqueos y alargar innecesariamente los tiempos

Madrid, 21 de marzo de 2026.- Abades Abogados, despacho especializado en herencias, refuerza su posicionamiento local en Madrid con atención a familias y herederos que necesitan orientación clara en trámites sucesorios, reparto de bienes y resolución de herencias con desacuerdos. Desde su sede en el barrio de Retiro, el despacho ofrece acompañamiento legal en todo el proceso, desde la planificación de la herencia previa, hasta la gestión y cierre de la misma, incluyendo sucesión de empresas familiares y herencias de grandes patrimonios.



El despacho destaca que una parte importante de los problemas en herencias no aparece por la complejidad del caso, sino por empezar sin orden: falta de documentación, decisiones tomadas con prisas o ausencia de acuerdos básicos entre herederos.



"En Madrid atendemos con frecuencia herencias con inmuebles, varios herederos y situaciones que se complican por detalles evitables. Cuando se trabaja con una hoja de ruta desde el primer momento, el proceso avanza con más seguridad y menos tensión", señala Jorge Conejo Sánchez, abogado especializado en derecho sucesorio.



Entre las situaciones más habituales que atiende Abades Abogados como especialistas en herencias en Madrid se encuentran herencias con varios inmuebles, reparto entre coherederos, discrepancias sobre el uso o la venta de la vivienda heredada, herencias sin testamento y casos en los que existen donaciones previas o patrimonios familiares que requieren coordinación y una visión global para evitar conflictos.



En el ámbito de la empresa familiar, Abades Abogados acompaña a familias empresarias en la planificación de la sucesión para proteger la continuidad del negocio, evitar bloqueos en la toma de decisiones y reducir el riesgo de conflictos entre herederos. El despacho subraya la importancia de anticipar criterios de reparto, gobierno y continuidad, especialmente cuando hay participaciones societarias, inmuebles vinculados a la actividad o diferentes perfiles implicados en la gestión.



En las herencias de grandes patrimonios, el despacho pone el foco en el orden y la coordinación: inventario completo, estrategia de reparto, prevención de disputas y gestión eficiente de los hitos del proceso. Abades Abogados recuerda que, en estos casos, la complejidad no depende solo del volumen de bienes, sino de la coordinación entre herederos, la diversidad de activos y la necesidad de tomar decisiones con visión global desde el inicio.



Con presencia en Madrid y Sevilla, el despacho apuesta por un enfoque profesional y cercano, centrado en explicar cada paso con claridad y en buscar soluciones realistas cuando hay conflicto. Abades Abogados recuerda que cada herencia es distinta y que, en muchos casos, contar con asesoramiento especializado desde el inicio marca la diferencia entre un proceso ágil y uno que termina bloqueado.



Contacto y ubicación en Madrid

Abades Abogados (Madrid)

Calle de Alberto Bosch, nº 5, Planta Baja. Piso Bajo A, Retiro, 28014 Madrid



Abades Abogados (Sevilla)

Av. San Francisco Javier 9, Edificio Sevilla 2, Planta 9 Oficina 7, 41018 Sevilla

Contacto

Nombre contacto: Jorge Conejo

Descripción contacto: Abades Abogados

Teléfono de contacto: 620 02 03 18