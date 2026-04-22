La abogacía de los negocios crece en España, pero persiste la fragilidad estructural del despacho pequeño - Luis López De Castro Alonso

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 22 de abril de 2026. - Los grandes despachos baten récords de facturación y aceleran su profesionalización, mientras una parte relevante del mercado jurídico sigue operando con estructuras frágiles, baja capacidad de delegación y escaso margen de escalabilidad. La abogacía de los negocios en España cerró 2024 con su mejor ejercicio de los últimos quince años. Según Luis López de Castro Alonso, los 30 principales despachos del país facturaron conjuntamente 4.192 millones de euros, un 10% más que en 2023, en la mayor subida del sector desde 2008. Más de la mitad de esas firmas crecieron a doble dígito y seis superaron el 20% de incremento.

Sin embargo, ese crecimiento no elimina una debilidad estructural que sigue presente en buena parte del mercado jurídico español: la excesiva dependencia del socio fundador o director para captar clientes, sostener la relación comercial, supervisar el trabajo y mantener la operativa diaria del despacho.

Según el abogado y consultor estratégico Luis López de Castro Alonso, especializado en gestión, dirección y rentabilidad de despachos profesionales, esta es una de las cuestiones más sensibles para entender el futuro de la pequeña y mediana firma en España.

“En una parte importante del mercado jurídico, el despacho sigue sin funcionar como una organización. Funciona como una extensión del socio. Y eso convierte cualquier crecimiento en algo frágil, porque si todo depende de una persona, no hay estructura: hay sobrecarga”.

El contraste con la parte alta del sector es cada vez más visible. Mientras los grandes despachos nacionales, internacionales y multidisciplinares avanzan en apalancamiento, especialización, tecnología y modelos de gestión más profesionalizados, muchas estructuras pequeñas siguen operando con escasa delegación, cobro poco sofisticado y una capacidad limitada para convertir trabajo en rentabilidad sostenible.

La diferencia se aprecia también en la productividad. En España, los grandes despachos se sitúan en rangos de 280.000 a 450.000 euros de facturación por abogado, mientras que en los despachos pequeños esa cifra suele moverse entre 50.000 y 100.000 euros, y en el despacho unipersonal entre 50.000 y 60.000 euros.

Para López de Castro Alonso, esa brecha no puede explicarse solo por el tipo de cliente o por la dimensión del mercado: “La diferencia real está en el modelo. Está en cómo se estructura el despacho, cómo se delega, cómo se fijan los honorarios, cómo se seleccionan los asuntos y cómo se integra la tecnología en la práctica diaria”.

Crecimiento arriba, presión abajo

Los datos del mercado muestran además un cambio competitivo significativo. Las firmas multidisciplinares crecieron de media un 11,3% en 2024, por encima del 10,3% los despachos puramente jurídicos. En 2025, PwC Tax & Legal entró por primera vez en el podio nacional al superar a Uría Menéndez.

A juicio del consultor, esta evolución confirma que el mercado legal está premiando cada vez más la capacidad de gestión y la estructura empresarial: “Ya no basta con saber mucho Derecho. El mercado empieza a favorecer a quienes son capaces de organizar bien el servicio, fijar precios con criterio, apoyarse en equipos y tecnología, y sostener el crecimiento con un modelo más robusto”.

Esa robustez también se expresa en los márgenes, en el apalancamiento y en la capacidad de posicionamiento. Algunas boutiques especializadas alcanzan márgenes estimados del 40% al 50%, y las firmas internacionales presentes en España lideran la facturación por abogado.

La tecnología acelera la divergencia

La transformación tecnológica está reforzando esa distancia entre modelos. Según los datos recogidos en el análisis sectorial, el 54,8% los despachos españoles utiliza activamente herramientas de inteligencia artificial, el 54,4% ha aumentado la automatización para optimizar operaciones y el 45,2% ha incorporado la IA a su estrategia de crecimiento.

En la práctica, esto implica que tareas como la revisión documental, la gestión contractual o la preparación de borradores pueden resolverse con un ahorro de entre el 40% y el 60% el tiempo operativo.

“La inteligencia artificial no arregla por sí sola un mal modelo de despacho, pero sí deja más en evidencia quién tiene estructura y quién no la tiene. Quien siga funcionando solo a base de horas personales y esfuerzo manual va a sufrir más la presión competitiva de los próximos años”, advierte López de Castro Alonso.

Un reto de diseño empresarial

El análisis apunta a que el desafío de la abogacía española no es únicamente crecer, sino aprender a sostener ese crecimiento con estructuras menos dependientes del sacrificio individual del titular. En ese sentido, el riesgo no está solo en la competencia externa, sino en la incapacidad de muchos despachos para transformarse internamente.

“El pequeño despacho no necesita parecerse a una gran firma. Pero sí necesita dejar de depender exclusivamente del socio para todo. Porque un despacho que no puede delegar, no puede escalar; y un despacho que no puede escalar termina convirtiendo su propio crecimiento en una carga”.

Esta línea de trabajo conecta con la actividad que Luis López de Castro Alonso desarrolla desde Reset Abogacía, iniciativa centrada en ayudar a abogados y despachos a ordenar su estructura, mejorar su rentabilidad y profesionalizar su gestión económica y estratégica. Dirige además el pódcast LAWPRO 360º, dedicado al análisis del futuro de la profesión jurídica, el liderazgo profesional y la transformación empresarial en el sector legal.

Es autor de siete obras jurídicas publicadas con Aranzadi y La Ley sobre modernización de la abogacía, gestión empresarial del despacho y evolución del mercado legal. El pasado 15 de abril publicó con Aranzadi La brújula del abogado, centrado en una idea de fondo: ejercer la abogacía con sentido y propósito sin renunciar a una visión empresarial clara, sólida y sostenible.

Sobre Luis López de Castro Alonso

Luis López de Castro Alonso es abogado y consultor estratégico especializado en gestión, dirección y rentabilidad de despachos profesionales. Es autor de siete obras jurídicas publicadas con Aranzadi y La Ley, centradas en la modernización de la abogacía, la gestión empresarial del despacho y la evolución del mercado legal.

Dirige el pódcast LAWPRO 360º y es creador de Reset Abogacía, iniciativa centrada en ayudar a abogados y despachos a ganar estructura, claridad económica y criterio estratégico.

Su trabajo se enfoca en el análisis de la estructura económica del mercado jurídico, el diseño de modelos de honorarios sostenibles y la incorporación estratégica de tecnología e inteligencia artificial en la práctica profesional.

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