Los abogados de Calculatuindemnizacion.es alertan del elevado impacto de las secuelas tras un atropello - Calculatuindemnizacion.es

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 7 de agosto de 2026.- Con motivo del Día Internacional de los Peatones, los abogados de Calculatuindemnizacion.es han analizado 633 expedientes de atropellos tramitados entre 2024 y 2025. El estudio, basado en una muestra de 10.683 accidentes de tráfico, revela que las consecuencias de un atropello van mucho más allá del impacto inicial: cuatro de cada diez víctimas terminan desarrollando secuelas permanentes, muchas de ellas detectadas meses después del accidente.

Los peatones siguen siendo los usuarios más vulnerables de la vía

Según los últimos informes de la Dirección General de Tráfico (DGT), los peatones continúan encabezando la lista de usuarios vulnerables en las vías urbanas e interurbanas de España. Pese a las campañas de concienciación y la reducción paulatina de los límites de velocidad a 30 km/h en calles de un solo sentido, el riesgo de atropello sigue representando una de las mayores amenazas para la seguridad vial en nuestras ciudades.

Existe el mito extendido de que la mayoría de atropellos se producen por despistes del peatón al cruzar por zonas indebidas o al hacer uso del teléfono móvil. Sin embargo, los datos de la práctica legal desmienten este prejuicio.

En el análisis realizado sobre 633 expedientes gestionados por los abogados especializados de Calculatuindemnizacion.es (sobre un universo total de 10.683 expedientes de accidentes de tráfico entre 2024 y 2025), aproximadamente tres de cada diez atropellos (el 30%) se produjeron cuando la víctima cruzaba correctamente por un paso de peatones.

Este dato es especialmente significativo: evidencia que cumplir con las normas de circulación no exime totalmente al peatón de sufrir un atropello provocado por la falta de atención o la velocidad excesiva de los conductores.

Las lesiones más graves no siempre aparecen el primer día

En el momento posterior al atropello, la prioridad de los servicios médicos de urgencia es descartar compromisos vitales inmediatos o fracturas abiertas. Por esta razón, una gran parte de los peatones llega a urgencias diagnosticada de lesiones aparentemente leves o moderadas como:

Policontusiones

Cervicalgias y contracturas

Dolor lumbar

Traumatismos de partes blandas

Sin embargo, a medida que pasan las semanas y avanza el proceso de rehabilitación, la evolución clínica suele complicarse. Lo que en un primer momento parecía un simple golpe muscular deriva con frecuencia en dolencias crónicas y limitaciones biomecánicas severas. Con el tiempo afloran diagnósticos más complejos:

Limitaciones funcionales en articulaciones clave (hombros, rodillas, tobillos).

Artrosis postraumática derivada de la degradación del cartílago tras el impacto.

Dolor crónico de origen neuropático o articular.

Lesiones articulares estructuradas y hernia de disco.

El análisis de los 633 expedientes reales revela un dato clave: el 42% de los peatones atropellados termina presentando secuelas permanentes, un porcentaje elevado que pone de manifiesto la trascendencia de mantener un riguroso seguimiento médico y no apresurarse a dar por finalizado el tratamiento hasta disponer de un alta médica definitiva y estabilizada.

Un atropello puede cambiar la movilidad durante años: el caso de W.C.Q. en Tarragona

Detrás de cada estadística hay una historia personal. Es el caso de W.C.Q., que fue atropellado en Tarragona mientras cruzaba correctamente por un paso de peatones al salir de un club deportivo.

El accidente le provocó diversas lesiones que requirieron un largo proceso de recuperación, con 132 días de perjuicio personal moderado, durante los que su actividad diaria y laboral se vieron seriamente afectadas. Como secuelas permanentes, sufrió una artrosis postraumática y hombro doloroso, además de una pérdida económica por incapacidad temporal.

Tras esperar a la estabilización completa de las lesiones y reclamar todos los conceptos indemnizables, la compensación alcanzó los 9.834,98 euros. El caso demuestra la importancia de realizar una valoración médica completa antes de cerrar una reclamación, ya que una evaluación prematura puede dejar sin indemnizar secuelas permanentes.

¿Qué incluye realmente una indemnización por atropello?

Calcular de forma justa una indemnización por atropello requiere analizar detenidamente el Baremo de Autos (Ley 35/2015), diferenciando entre el daño personal, el daño moral y el perjuicio patrimonial. Una correcta reclamación por indemnización por lesiones en un accidente de peatón debe estructurarse en torno a los siguientes bloques:

Días de incapacidad / Perjuicio personal: Compensación económica por cada día transcurrido desde el accidente hasta la alta médica, graduados según su gravedad (días muy graves/UCI, graves/hospitalización, moderados/baja laboral o imposibilidad para realizar tareas habituales, y básicos).

Secuelas permanentes y puntos de secuela: Daños físicos, funcionales o estéticos que persisten una vez finalizado el tratamiento de rehabilitación. Se evalúan según una escala de puntos atendiendo a la edad de la víctima.

Lucro cesante: Compensación por los ingresos o ganancias que el peatón ha dejado de percibir como consecuencia directa de la baja médica o la incapacidad sobrevenida (pérdidas salariales, reducción de ingresos como autónomo, etc.).

Gastos de asistencia médica y desplazamientos (Daño emergente): Reembolso íntegro de taxis, transporte público o kilometraje abonado para acudir a rehabilitación, consultas o pruebas médicas, así como facturas de farmacia, fajas o prótesis.

Cirugías y gastos asistenciales futuros: Cobertura de intervenciones quirúrgicas requeridas, prótesis futuras o rehabilitación continuada que el lesionado precise a lo largo de su vida a causa del atropello.

La recuperación termina cuando termina la recuperación, no cuando desaparece el dolor

Uno de los principales riesgos a los que se enfrentan las víctimas de un atropello es la presión de las compañías aseguradoras para alcanzar acuerdos tempranos a cambio de indemnizaciones a la baja.

Como señala José Roldán, responsable del equipo jurídico de Calculatuindemnizacion.es:

"Las aseguradoras negocian con un objetivo claro, cerrar el expediente cuanto antes y al menor coste posible. Por eso es fundamental que la víctima cuente con un abogado independiente desde el primer momento, que no dependa de la compañía y que vele únicamente por sus intereses. Sin esa defensa, es muy fácil que el peatón acabe firmando un acuerdo que no recoge todos los perjuicios que ha sufrido"

Esperar el tiempo necesario para consolidar la lesión no es solo una recomendación médica, sino una estrategia jurídica fundamental para garantizar la plena protección del lesionado.

Día Internacional de los Peatones: una oportunidad para recordar los derechos de las víctimas

Con motivo de la celebración del Día Internacional de los Peatones, es fundamental insistir en que los viandantes no solo necesitan infraestructuras urbanas más seguras y conductas al volante más prudente, sino también una defensa legal firme cuando se produce el siniestro.

Ante un atropello, las víctimas disponen del derecho a contar con abogados independientes que velen por la máxima compensación y el seguimiento médico adecuado. Asumir que la primera valoración de la aseguradora es la definitiva suele dejar desamparadas a las víctimas frente al 42% de secuelas permanentes que afloran tras el impacto. Recordar y ejercer los derechos legales es el primer paso para restituir, en la medida de lo posible, la calidad de vida de los peatones lesionados.

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