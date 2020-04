Abogados Cebrián con sus 'Divorcionetas' ofrecen divorcios express por 150 euros por cónyuge en toda España

El Zumping y el Coronadivorcio son dos cosas que no existían antes de la pandemia y cada vez son más frecuentes como consecuencia directa del confinamiento social. Hay parejas que están pasando la cuarentena por separado y que quieren acabar con la relación sentimental. "Se han hecho populares aplicaciones como Zoom, de donde viene el nombre de Zumping, que consiste en dejar a tu pareja a través de un vídeo de Zoom por videollamada y está creando tendencia y cada vez cuenta con mayor popularidad"

"Ahora la sociedad se está volviendo tan moderna que se empiezan a dejar relaciones por medios tecnológicos, ya hay quien dice que se van a hacer virales las formas más originales de dejar a la pareja por zumping".

Oleada de coronadivorcios

Después de la oleada de divorcios que se ha producido en China después de superar el confinamiento según los despachos de abogados de divorcio, también está comenzando de manera incipiente en España.

"Va a ser un efecto en todo el mundo. Muchas parejas y matrimonios después de estar conviviendo dos meses sin poder salir a la calle libremente, hacer su vida cotidiana, ni relacionarse con otras personas, están replanteándose su vida en pareja y están aumentando exponencialmente las peticiones de divorcio acuñando un nuevo término, el coronadivorcio, como aquel efecto masivo de separaciones y rupturas sentimentales que se derivan de la convivencia familiar durante el confinamiento".

"Unidos a la mala convivencia de algunas parejas inciden otros múltiples factores, como problemas laborales, económicos y de salud". Según uno de los despachos de abogados de referencia de derecho de familia en España, Abogados Cebrián, el porcentaje de divorcios en España ya es de aproximadamente un 60 %, y en este año 2020, por el efecto de divorcio masivo que puede producirse, se podría llegar a la cifra del 75 %, una verdadera barbaridad. Según indican desde su bufete, “en una ruptura matrimonial definitiva hay tres opciones, la mejor es el divorcio amistoso, la mala el divorcio contencioso y la peor de todas, aguantar un matrimonio infeliz”.

Durante la cuarentena se han producido enfrentamientos masivos entre progenitores separados por la organización familiar aplicable a sus hijos. Por ello, el bufete, a partir de abril de 2020 y durante todo el año, regalará dos ejemplares de su libro de ayuda Juntos o separados, pero felices con cada proceso amistoso de familia con menores tratando de ayudar y “aprender a vivir antes, durante y después del matrimonio y el divorcio”.

Las Divorcionetas crean tendencia en divorcios amistosos sobre ruedas

"Puestos a destacar situaciones que han cambiado recientemente, desde hace aproximadamente un año se han hecho populares las Divorcionetas como una de las opciones más rápidas, fáciles y económicas de divorciarse. Divorcio express en cualquier Juzgado de España, sin menores por 100 euros por cónyuge, o con menores 150 euros por cónyuge. Incluye tanto abogado como procurador e IVA, según consta en la rotulación de los propios vehículos es “el divorcio al alcance de todos”.

"Se espera una oleada de divorcios y justamente el pasado año sorprendió la iniciativa de las Divorcionetas, que son únicas en España y en el mundo y que, entre otras frases, destacan 'el divorcio no es un capricho, es una necesidad, no hay que tener miedo al divorcio, sino a no poderte divorciar'".

Desde 2015 existe la posibilidad de acudir al divorcio notarial, siempre y cuando no existan hijos comunes menores de edad ni incapacitados. Este trámite es mucho más rápido, pues pueden estar divorciados de manera inmediata.

