Se acabó la racha; compraventas e hipotecas de vivienda caen en julio - Spainhouses.net

(Información remitida por la empresa firmante)

El INE certifica 61.417 compraventas (-5,1 %) y 43.372 hipotecas (-3,5 %) en julio, mientras el Euríbor encadena ya tres subidas mensuales seguidas hasta el 3,223 %.

Málaga, 2 de octubre del 2026

Hace tres semanas hablábamos, desde Spainhouses.net, del mejor junio para comprar vivienda desde el 2007. El INE ha confirmado esta semana que julio rompió esa racha por partida doble: cayeron las compraventas (-5,1 %) y las hipotecas (-3,5 %). La foto del verano ya no es solo de récords; también hay un frenazo, y afecta a los dos lados de la operación.

Las compraventas de julio suben un 3,6 % respecto a junio, lo habitual en un mes que arrastra operaciones cerradas antes del verano. Pero comparado con hace un año, el dato pincha en ambas estadísticas, y lo hace justo cuando el acumulado del año empieza a notarlo: de enero a julio se han vendido un 3,0 % menos viviendas que en el 2025, medio punto peor que el balance que teníamos hasta junio.

Eso sí, si se miran junio y julio juntos, el frenazo se suaviza: las compraventas caen solo un 1, 2 Oct. (%) - de media frente al mismo periodo del 2025, y las hipotecas incluso suben un 3,4 %, gracias al empujón de junio.

Los números que hay que saber

61.417 compraventas de vivienda en julio, un 5,1 % menos que hace un año.

43.372 hipotecas sobre vivienda en julio, un 3,5 % menos interanual y un 5,5 % menos que en junio: la mayor caída mensual desde el 2024.

La vivienda protegida se desploma un 14,4 % interanual, más del triple que la libre (-4,4 %).

180.785 euros de media para una hipoteca, un 10,9 % más que hace un año: máximo histórico.

El tipo de interés medio supera el 3 % por primera vez en año y medio, hasta el 3,01 %.

Un frenazo que llega justo después del mejor junio en casi dos décadas

En julio se firmaron 61.417 operaciones, más en volumen absoluto que en junio, pero un 5,1 % por debajo del mismo mes del 2025. Esa diferencia entre el dato mensual, positivo, y el interanual, negativo, es la clave para leer bien julio.

El mercado sigue activo, no se ha parado. Lo que ha cambiado es el punto de comparación: julio del 2025 fue un mes especialmente fuerte, y julio del 2026 no ha estado a la altura. El acumulado del año lo refleja: la caída pasa del 2,6 (%) de enero a junio al 3,0 (%) de enero a julio.

La vivienda protegida, la gran perjudicada del verano

Si algo deja claro julio es que la caída no afecta igual a todo el mercado. La vivienda libre retrocede un 4,4 % interanual; la protegida, un 14,4 %, más del triple. En un país con un déficit de oferta que ronda las 600.000 viviendas, que la más asequible sea la que más se resiente es la parte menos comentada de este dato y, probablemente, la más importante para quien busca su primera vivienda con presupuesto ajustado.

La vivienda de segunda mano, además, sigue concentrando ocho de cada diez operaciones (78,4 %). La obra nueva, con solo el 21,6 (%) del total, no crece lo suficiente para compensar ni el déficit de oferta ni la caída de la usada.

El crédito hipotecario también pisa el freno

El INE ha publicado el dato que completaba esta fotografía: en julio se firmaron 43.372 hipotecas sobre vivienda, un 3,5 % menos que hace un año y un 5,5 % menos que en junio, la caída mensual más pronunciada desde el 2024. Aun así, el importe medio del préstamo marca un máximo histórico: 180.785 euros, un 10,9 % más. Se piden menos hipotecas, pero cada una es más grande.

El tipo de interés medio ha superado el 3 % por primera vez en año y medio, hasta el 3,01 %. La hipoteca fija sigue siendo mayoritaria, con el 62,3 (%) de las operaciones por undécimo mes seguido. Con todo, el acumulado de enero a julio de hipotecas sigue en positivo, un 5,4 % más que en el 2025, justo lo contrario que las compraventas.

El Euríbor tampoco da tregua

A la incertidumbre de las compraventas y las hipotecas se suma la del índice que marca la cuota de la mayoría de las hipotecas variables ya firmadas. El Euríbor a doce meses cierra su media provisional de septiembre en el 3,223 %, tres décimas por encima del 2,954 % en agosto y la tercera subida mensual seguida, después de junio (2,798 %) y julio (2,855 %).

Quien tenga una hipoteca variable a punto de revisión notará el golpe en la próxima cuota, al margen de que las hipotecas nuevas se estén firmando, de media, a un tipo similar o incluso algo más bajo si eligen variable.

El mapa autonómico se parte en dos

En compraventas, Navarra lidera las subidas con un sorprendente 26,4 % interanual, seguida de Galicia (10,8 %) y Castilla y León (9,7 %). Las que más bajan son Asturias, que pierde un 15,2 %, Baleares un 14,3 % y el País Vasco un 12,4 %.

En hipotecas el mapa cambia de protagonistas: Baleares (+8,6 %), Asturias (+8,1 %) y Galicia (+7,1 %) crecen, mientras Cantabria se hunde un 26,9 %, seguida de Aragón (-20,5 %) y La Rioja (-19,7 %). Que la compraventa de pisos y casas en Baleares haya disminuido y, en cambio, aumenten las hipotecas, es una buena muestra de la oscilación de los datos provinciales mes a mes.

Qué hacer si estás pensando en comprar, vender o hipotecarte

Si buscas vivienda protegida, no esperar: la oferta cae más rápido que la demanda, y cada mes que pasa hay menos donde elegir.

Si vas a firmar una hipoteca nueva, compara bien fija y variable: en julio la variable salió más barata (2,97 % frente al 3,03 %), algo que no pasaba en los meses anteriores.

Si tu hipoteca variable ya firmada se revisa este otoño, calcula ya el impacto de tres subidas seguidas del Euríbor. Mejor un cálculo hecho a tiempo que una sorpresa en el recibo.

Si vendes en una zona con caída fuerte, como Baleares en compraventas o Cantabria en hipotecas, ajusta expectativas de plazo: los compradores están tardando más en decidirse o en financiarse.

Lo que viene

A esto se suma la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado para el 2027 y el decreto que regula los alquileres de temporada, dos frentes normativos que seguirán marcando la agenda del sector hasta fin de año.

La pregunta que dejan estos dos datos no es si el mercado se ha parado, porque no lo ha hecho: el acumulado del año en hipotecas sigue siendo positivo. Es si julio ha sido una pausa dentro de un año que, medido en crédito concedido, sigue siendo mejor que el 2025, o el primer síntoma de que también el crédito empieza a frenar.

“Julio nos recuerda que el mercado inmobiliario español no es una línea recta hacia arriba. Sube con fuerza unos meses y se frena otros, tanto en compraventas como en hipotecas, pero el fondo del problema no cambia: seguimos sin oferta suficiente, sobre todo la más asequible”, explica Juan García, responsable de comunicación de Spainhouses.net.

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