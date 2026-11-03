Academia Jukebox: la academia líder en España lleva sus clases de canto a Barcelona

Clases de canto en Barcelona - Academia Jukebox

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 03 de noviembre de 2026.-

La escuela amplía su presencia a Barcelona con un espacio en el Eixample de más de 500 m dedicado al canto moderno, la formación artística y la creación musical

Academia Jukebox, la academia de canto líder en España, prepara la apertura de su nueva sede en Barcelona el lunes 2 de noviembre de 2026, situada en la calle Cartagena, 269, en el Eixample, cerca de la Sagrada Familia. Tras su trayectoria en Madrid y Alicante, la escuela acerca a la ciudad su modelo de formación vocal, dirigido tanto a quienes quieren empezar a cantar como a artistas que buscan desarrollar su carrera profesional.



Clases de canto en Barcelona para todos los niveles

La nueva sede ofrecerá clases de canto en Barcelona con un enfoque individual y adaptado a la voz, el nivel y los objetivos de cada alumno. Las sesiones combinan técnica vocal, respiración y trabajo de repertorio, con especial atención a estilos actuales como el pop, el rock, el indie o el urbano.



El método de Jukebox busca que cada alumno desarrolle sus recursos vocales sin perder su identidad artística. La formación está dirigida tanto a personas sin experiencia previa como a cantantes con trayectoria que quieran perfeccionar su técnica, preparar actuaciones o trabajar su repertorio.



La escuela también ofrece coaching vocal para profesionales, enfocado a las necesidades de artistas que preparan grabaciones, conciertos o nuevos proyectos musicales.



Un nuevo espacio para desarrollar el talento musical

El centro de Barcelona contará con alrededor de 500 m dedicados a la formación y la creatividad, con 7 salas de canto, espacios para actividades grupales y formación teórica, y un estudio de grabación.



Con esta apertura, Jukebox refuerza su proyecto de formación artística moderna y suma Barcelona a sus centros de Madrid y Alicante. La escuela nació de la mano de profesionales en activo de la industria musical con el objetivo de ofrecer una enseñanza cercana a la realidad del canto y la música actuales.



Dirigida por el cantante y director musical Carlos Marco, el equipo de la academia ha participado en labores de vocal coaching y dirección musical en programas como Got Talent, Mask Singer, Drag Race, Idol Kids o Factor X. Además, entre su alumnado hay artistas que han participado en formatos como Operación Triunfo, La Voz o el Benidorm Fest.



Una academia conectada con la industria musical

Más allá de la técnica vocal, Jukebox trabaja con una visión integral del desarrollo artístico. En Madrid, la academia imparte también una diplomatura propia en Canto, Creación Musical y Music Business, concebida para abordar distintas áreas de la profesión musical.



Las personas interesadas en recibir información sobre las clases de canto en Barcelona o reservar una clase de prueba pueden consultar la web de Academia Jukebox, mandar un Whatsapp al +34685622507 o escribir a barcelona@academiajukebox.com







Contacto

Nombre contacto: Academia Jukebox

Descripción contacto: Academia Jukebox

Teléfono de contacto: 910102167



