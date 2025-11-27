Cómo adaptar una peluquería a VeriFactu y TicketBAI sin complicaciones con el TPV de SolverMedia - Grupo SolverMedia

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 27 de noviembre de 2025.- Cumplir con las nuevas obligaciones de facturación electrónica se ha convertido en un desafío para muchas pequeñas empresas, y el sector de la belleza no es una excepción. En este contexto, SolverMedia se posiciona como aliado tecnológico para que las peluquerías puedan adaptarse a VeriFactu y TicketBAI sin frenar su actividad diaria. Su TPV para peluquería integra las últimas exigencias legales y, al mismo tiempo, mantiene una gestión sencilla del negocio, desde la cita previa hasta el cobro en caja. Además, la solución está diseñada para responder a las necesidades reales de salones independientes y cadenas, que buscan herramientas fiables, actualizables y con un coste ajustado.

VeriFactu y TicketBAI, un reto asumible para las peluquerías

La implantación de VeriFactu y TicketBAI obliga a controlar cada ticket y factura con precisión, enviando la información a la administración en los formatos previstos. Para muchas peluquerías esto supone un cambio profundo, ya que implica abandonar sistemas manuales o programas antiguos que no están homologados. El programa para peluquería de SolverMedia nace precisamente para reducir esa fricción y convertir el cumplimiento en un proceso casi invisible para el equipo. La plataforma automatiza la generación y envío de los registros, evitando errores humanos y garantizando la trazabilidad documental en todo momento.

Con más de 22 años en el mercado del software de gestión, la compañía ha podido incorporar la experiencia de miles de usuarios a su TPV. Por eso la interfaz se orienta a la rapidez, con accesos directos a los servicios más habituales del salón y a las promociones activas. También permite asociar productos a cada tratamiento, controlar el stock y analizar ventas por empleado, franja horaria o canal, lo que facilita la toma de decisiones en un entorno cada vez más competitivo.

Un TPV para peluquería con licencias anuales y precios competitivos

Uno de los aspectos que más valora el sector es la previsibilidad. SolverMedia apuesta por licencias anuales y precios 100 % competitivos, lo que favorece una planificación clara de la inversión tecnológica a medio plazo. Esta política, unida a las actualizaciones periódicas, permite que el software evolucione al ritmo de la normativa y de las tendencias del mercado sin suponer una carga inesperada para el negocio.

El TPV para peluquería se completa con módulos pensados para fidelizar clientes y mejorar la rentabilidad del salón. Gestión de bonos, historial de visitas, recordatorios y análisis de ticket medio se integran en una misma herramienta, que evita duplicidades y hojas de cálculo dispersas. De este modo, las peluquerías pueden centrarse en ofrecer un mejor servicio mientras el sistema gestiona los requisitos de VeriFactu y TicketBAI en segundo plano.

En un escenario regulatorio cambiante, contar con un proveedor sólido marca la diferencia. SolverMedia combina conocimiento técnico, soporte especializado y una propuesta económica equilibrada, lo que convierte a su programa para peluquería en una opción estratégica para salones que desean crecer sin perder el control de su cumplimiento fiscal y de su gestión diaria.



Emisor: Grupo SolverMedia

Contacto: Grupo SolverMedia

Número de contacto: 913101880