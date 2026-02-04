Adequa redefine su estrategia situando la gestión y la especialización operativa en el valor inmobiliario

Adequa redefine su estrategia - Adequa

La firma impulsa su actividad en segmentos como living, data centers y wellness, y refuerza su plataforma inversora con participaciones en empresas de energía e ingeniería

Madrid, 4 de febrero de 2026.- Adequa ha anunciado la consolidación de un modelo estratégico que sitúa el inmobiliario como un medio para generar soluciones de impacto económico y social, y no como un fin en sí mismo. Esta visión de Adequa se apoya en la creación de valor a través de la gestión integral, desde la estructuración de inversiones hasta la operación de los activos.



Durante los últimos años, Adequa ha ampliado su presencia en segmentos como living, data centers y wellness, ámbitos en los que el componente inmobiliario actúa como base, pero donde el valor diferencial proviene de la concepción, operación y gestión especializada del activo. La estrategia de Adequa se orienta a inversiones con carácter infraestructural y enfoque en el usuario, alineadas con las principales megatendencias globales.



Como parte de este posicionamiento, Adequa ha reforzado su plataforma inversora mediante participaciones en compañías con sinergias operativas, especialmente en los sectores energético y de la ingeniería. Estas colaboraciones permiten mejorar la captación de oportunidades, agilizar la ejecución técnica de los proyectos y profundizar en áreas donde la innovación y la especialización resultan determinantes.



"El valor real está en lo que sucede alrededor del activo: en la operativa, en la estructura de capital, en la selección de proveedores y en la capacidad de adaptación a nuevas formas de vivir, trabajar y relacionarse", afirma Josep Singla.



El impulso de este enfoque de Adequa responde a transformaciones demográficas y socioculturales que redefinen las necesidades de personas y organizaciones. En este contexto, el sector inmobiliario funciona como estructura vertebradora para acceder a ámbitos estratégicos como la vivienda, la digitalización o el bienestar. La firma subraya la necesidad de reforzar la relación entre el sector y la Administración para abordar estos retos de forma efectiva.



Adequa destaca además el papel de la colaboración público-privada en iniciativas con impacto social, aunque señala que la viabilidad de muchos proyectos está condicionada por la capacidad de tramitación administrativa de cada territorio, un factor que influye de forma directa en la priorización de inversiones.



"La agilidad administrativa marca diferencias entre mercados y, en algunos casos, determina la viabilidad de un proyecto. Apostamos por entornos que faciliten la innovación y nuevas soluciones", señalan desde Adequa.



La compañía concluye que el inmobiliario seguirá siendo un sector esencial para el desarrollo económico y social, aunque considera necesario contar con marcos regulatorios que acompañen su evolución y permitan entender los activos como instrumentos dinámicos al servicio de los usuarios y de la inversión a largo plazo.

