De agencia emergente a referente en el gaming en hispanoamérica, la historia de éxito de MCR Agency

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 25 noviembre 2024.- En tan solo tres años, MCR Agency ha transformado el sector de los creadores de contenido de gaming en habla hispana. Con una plantilla que creció de 4 a 27 empleados, la agencia con sede en España ha redefinido cómo las marcas conectan con sus audiencias, desarrollando estrategias orientadas a la autenticidad y los contenidos culturalmente relevantes. “Hemos buscado conectar marcas con audiencias de forma auténtica, entendiendo las particularidades culturales y locales de cada uno de los mercados en los que participamos”, asegura Sergi Cerrato, fundador y CEO de MCR Agency.

La clave de este crecimiento radica en su capacidad para adaptarse a las demandas del mercado y en su enfoque innovador en la creación de campañas de Branded Content, uno de los casos más destacados ha sido su colaboración con Scopely para posicionar Stumble Guys como el juego móvil líder en América Latina y España. La campaña, que involucró a más de 50 creadores de contenido en plataformas como Twitch y YouTube, superó todas las expectativas, acumulando más de mil millones de visualizaciones y logrando el primer lugar en descargas en la Play Store. "Cada creador fue un puente entre el juego y sus seguidores, traduciéndose en historias que conectaban a nivel personal", explica Cerrato.

El enfoque de MCR Agency no se limita a grandes cifras, su capacidad para identificar y potenciar talentos ha sido otro elemento diferenciador. “Trabajar con creadores locales nos permite crear narrativas que realmente resuenan en sus comunidades, lo que asegura no solo mayor alcance, sino también una conexión emocional auténtica con las audiencias”, añade Cerrato. Este enfoque no solo fue clave para el éxito de la campaña de Stumble Guys, sino que le valió a MCR Agency ser finalista en los prestigiosos Sabre Awards Latin America en la categoría de Media, Arts & Entertainment.

MCR-Agency colabora con algunas de las grandes desarrolladoras de videojuegos en habla hispana, consolidándose como una agencia líder en el sector, y en palabras de su CEO: “debemos controlar el crecimiento, para así no sobresaturar a los creadores y a su audiencia con publicidades continuas, y poder aunar a nuestros principales clientes con una comunidad sólida”. Desde emocionantes transmisiones en vivo hasta campañas multiplataforma que combinan formatos interactivos y narrativas únicas, la agencia ha demostrado que el contenido de marca, cuando se ejecuta con autenticidad y precisión, puede generar resultados de negocio extraordinarios.

“Vemos al contenido de marca como una herramienta estratégica que va más allá de la promoción; es una forma de crear experiencias significativas que las audiencias realmente valoran”, comenta Cerrato. Este enfoque ha llevado a la agencia a ser reconocida no solo por sus métricas de impacto, sino también por su capacidad para innovar y superar los estándares de la industria.

MCR Agency también se enfrenta a retos significativos en un mercado tan diverso como América Latina y España. La región exige estrategias localizadas que respeten y comprendan las diferencias culturales, sociales y de consumo. Cerrato explica que este enfoque es esencial para el éxito: “Nuestra misión es convertir estos desafíos en oportunidades, trabajando con talentos que conocen profundamente sus mercados y a sus audiencias”. Este foco en la localización y la autenticidad ha sido fundamental para el crecimiento sostenido de la agencia.

Más allá de su impacto en el sector gaming, MCR Agency está sentando las bases para el futuro del contenido de marca, con un equipo en constante expansión y un enfoque centrado en la innovación, la agencia continúa marcando un precedente en cómo las marcas pueden conectar con sus audiencias a través de estrategias personalizadas y culturalmente relevantes. Como destaca Cerrato: “Estamos convencidos de que el contenido de marca es el presente y el futuro de la conexión entre marcas y consumidores, y queremos liderar ese camino en habla hispana”.

Con este enfoque y un sólido portafolio de clientes, MCR Agency no solo se consolida como líder en la industria del gaming, sino que también está redefiniendo cómo las marcas y los creadores de contenido trabajan juntos para construir relaciones duraderas con sus audiencias.

Contacto:

Emisor: MCR-AGENCY

Contacto: Gabinete Periodístico

Email de contacto: comunicados@prensaymedios.com