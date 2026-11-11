Agentic Serving Plane, la categoría de infraestructura de datos empresariales para agentes de IA de GoodData

GoodData lanza Agentic Serving Plane - GoodData.AI

(Información remitida por la empresa firmante)

Una capa unificada y gobernada proporciona datos, semántica, contexto y políticas a paneles de control, aplicaciones, asistentes y agentes autónomos, sin que las empresas tengan que reconstruir su infraestructura de datos para cada caso de uso

Madrid, 11 de noviembre de 2026.- GoodData.AI, la plataforma abierta de análisis agéntico, ha anunciado hoy el lanzamiento de Agentic Serving Plane, una capa de ejecución gobernada diseñada para las cargas de trabajo de datos de alta concurrencia y con un elevado componente contextual generadas por los agentes de inteligencia artificial.



Agentic Serving Plane se sitúa entre las plataformas de datos empresariales y las aplicaciones, experiencias analíticas y agentes que consumen sus datos. Proporciona servicios de procesamiento de cargas de trabajo, semántica empresarial, contextualización, control de acceso y ejecución de IA a través de una capa común gobernada.



La infraestructura actual de datos empresariales se diseñó principalmente para las personas: consultas ocasionales, cargas de trabajo predecibles y acceso por parte de usuarios conocidos. Los agentes de IA funcionan de manera diferente. Una única tarea empresarial puede generar decenas o cientos de operaciones de datos de corta duración mientras un agente investiga, razona y decide qué consultar a continuación. Cuando numerosos agentes operan simultáneamente, las consultas humanas intermitentes se convierten en una demanda agéntica continua y de alta concurrencia.



Los agentes también necesitan algo más que datos sin procesar. Requieren definiciones empresariales, relaciones, permisos, políticas y contexto específico de cada tarea en cada solicitud. Sin una capa de servicio diseñada para estas cargas de trabajo, el tráfico generado por los agentes puede ralentizarse, resultar costoso o provocar interrupciones en las plataformas de datos subyacentes.



Al mismo tiempo, el ecosistema tecnológico de datos empresariales está cada vez más fragmentado. Los almacenes de datos en la nube y las plataformas lakehouse incorporan progresivamente sus propias capacidades de computación, semántica e inteligencia artificial, mientras que las empresas suelen operar con múltiples plataformas de datos, aplicaciones y entornos analíticos.



El resultado es una nueva necesidad de infraestructura: una capa común que mantenga la coherencia de las definiciones empresariales, aísle las cargas de trabajo automatizadas, aplique las políticas de acceso y proporcione un contexto gobernado, independientemente de dónde residan los datos subyacentes.



"Durante años, el mercado evaluó la inteligencia de negocio (BI) por sus paneles de control. Por debajo de ellos, GoodData.AI estaba desarrollando un sistema gobernado para proporcionar datos a las aplicaciones: semántica, métricas certificadas, planificación de consultas, almacenamiento en caché, permisos y aislamiento entre clientes. Con la inteligencia artificial, estas capacidades se convierten en el propio producto", destaca Roman Stanek, consejero delegado y fundador de GoodData.AI.



Valor empresarial para las organizaciones

Agentic Serving Plane admite las diferentes formas en que las personas y los sistemas consumen datos empresariales, desde paneles de control y aplicaciones integradas hasta asistentes, copilotos y agentes autónomos.



Las empresas pueden utilizar la misma infraestructura gobernada para desarrollar soluciones internas de análisis, aplicaciones operativas de IA, productos de datos orientados al cliente y servicios prémium basados en inteligencia artificial.



Los agentes pueden incorporar el análisis directamente a los flujos de trabajo operativos, investigar situaciones empresariales a lo largo de múltiples pasos y automatizar progresivamente las acciones de seguimiento. Las aplicaciones y experiencias analíticas pueden reutilizar las mismas definiciones empresariales, permisos y servicios de ejecución.



Dado que cada nueva aplicación o agente utiliza las mismas capacidades subyacentes de servicio, semántica, contexto y gobernanza, los equipos no necesitan reconstruir la infraestructura de datos para cada caso de uso. Esto puede acortar los ciclos de desarrollo, reducir la duplicación de infraestructuras y proporcionar a los departamentos de TI empresariales una capa de control común para las cargas de trabajo analíticas y de inteligencia artificial.



Cómo funciona Agentic Serving Plane

Agentic Serving Plane está diseñado para funcionar con la infraestructura de datos que las empresas ya utilizan.



Mediante tecnologías abiertas, como Apache Iceberg y Apache Arrow, GoodData.AI puede atender cargas de trabajo analíticas y de agentes desde entornos de datos controlados por los clientes, incorporando las capacidades semánticas, contextuales, de gobernanza y de ejecución que necesitan tanto las personas como los sistemas de IA.



Por ejemplo, un agente que investiga una caída de los ingresos puede comenzar comparando regiones, después examinar líneas de productos y, finalmente, identificar cuentas individuales, de modo que cada resultado determine la siguiente consulta.



Agentic Serving Plane gestiona esta secuencia como una carga de trabajo gobernada. Aplica las definiciones empresariales y las políticas de acceso correspondientes a cada solicitud, aísla el tráfico de los agentes de otras cargas de trabajo y está diseñado para mantener un rendimiento constante en el procesamiento de consultas a medida que aumenta el volumen de solicitudes generadas automáticamente.



La arquitectura se basa en la tecnología que GoodData.AI ha desarrollado desde su fundación para empresas de software que integran capacidades analíticas en sus propios productos, permitiendo que numerosos clientes compartan una única plataforma mientras los datos, permisos y contextos empresariales de cada uno permanecen aislados.



Gartner reconoció a GoodData.AI como empresa visionaria en el Cuadrante Mágico™ de Gartner de 2026 para plataformas de análisis e inteligencia de negocio, destacando el enfoque más amplio de la compañía hacia las plataformas analíticas y orientadas a desarrolladores.



Acerca de GoodData.AI

GoodData.AI es una plataforma abierta de análisis agéntico que ayuda a las empresas a aplicar la inteligencia artificial a sus datos, manteniendo el control sobre las definiciones empresariales, los permisos y el contexto de ejecución.



Sus agentes pueden llevar a cabo procesos empresariales de múltiples pasos, en lugar de limitarse a responder una única pregunta y detenerse. Sus análisis y acciones se fundamentan en la semántica, las políticas y el contexto definidos por los clientes, de modo que las organizaciones conservan el control sobre cómo se interpretan y utilizan los datos empresariales.



Para más información, visitar GoodData.AI.

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Nombre contacto: Natalia Nanistova

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