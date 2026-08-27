Ahrefs lanza Letaido como espacio de trabajo con agentes de IA para equipos de marketing

Demo caso de uso de Letaido conectado a Ahrefs - Ahrefs

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 27 de agosto

La plataforma permite a los usuarios automatizar flujos de trabajo mediante la conexión de datos de Ahrefs con herramientas externas como Slack, HubSpot o WordPress

Ahrefs ha lanzado Letaido, un espacio de trabajo impulsado por agentes de IA diseñado específicamente para equipos de marketing y agencias. La nueva plataforma permite a los profesionales realizar tareas que abarcan desde la investigación y el análisis de datos hasta la automatización y la publicación de resultados, operando dentro de un entorno colaborativo centralizado.



"La plataforma de marketing con IA que necesitábamos no existía. Así que la construimos", afirma Tim Soulo, CMO de Ahrefs.



A diferencia de los asistentes de IA generalistas, Letaido cuenta con acceso directo a los datos de Ahrefs y ha sido entrenado con la metodología de marketing y SEO del equipo de la compañía. Esto le permite construir herramientas, informes, dashboards y automatizaciones que, según la compañía, ningún otro agente de IA puede replicar con la misma profundidad de datos.



Entre las capacidades principales de la herramienta destaca la integración nativa con los servicios de Ahrefs, como Site Explorer, Keywords Explorer, Site Audit, Rank Tracker y Brand Radar, sin incurrir en costes adicionales por el uso de la API.



Además, Letaido incluye habilidades preconfiguradas basadas en la experiencia del equipo de Ahrefs, permitiendo que los profesionales apliquen metodologías especializadas desde el inicio de su uso.



La plataforma también permite seleccionar el modelo de IA más adecuado para cada tarea específica, ya sea para escritura, análisis de datos o creación de aplicaciones. Según la compañía, este sistema optimiza el consumo de créditos de IA. Asimismo, el entorno dispone de memoria persistente para recordar conversaciones previas y crear una base de conocimiento personalizada con guías de voz de marca o materiales de referencia.



Letaido facilita la conexión con plataformas de terceros como Slack, HubSpot, Notion y WordPress. Los proyectos que ya están cargados en la cuenta de Ahrefs del usuario, tales como dominios, palabras clave y competidores, se integran automáticamente en los agentes de Letaido. Toda la actividad queda registrada en una consola centralizada que organiza los elementos creados sin necesidad de revisar historiales de chat.



El diseño de la plataforma está orientado al trabajo en equipo, permitiendo que los usuarios colaboren en proyectos comunes y compartan aplicaciones o dashboards de manera interna o con clientes. La infraestructura garantiza que los flujos de trabajo recurrentes se mantengan operativos sin requerir una intervención manual constante.



En cuanto a su disponibilidad, Letaido está accesible desde 99 USD al mes. Este precio incluye un espacio de trabajo con usuarios ilimitados, créditos de IA y acceso a distintos modelos. La suscripción a Ahrefs se mantiene independiente y es necesaria para conectar Letaido con los datos de la plataforma.





Contacto

Nombre contacto: Marian Rodriguez,

Descripción contacto: Marketing Manager España y LATAM en Ahrefs

Teléfono de contacto: 606521351



