Ai Consultas se consolida como el referente de la IA fiscal, laboral y jurídica en España con 5.000 usuarios - Ai Consultas

Madrid, 4 de marzo de 2026.- La plataforma líder en IA jurídica en España se consolida como la herramienta esencial para despachos y asesorías, garantizando precisión normativa y seguridad jurídica en el marco legal español. Ai Consultas ha marcado un hito en el ecosistema legaltech nacional al superar los 5.000 usuarios activos. Este crecimiento viene impulsado por su especialización exclusiva en la normativa española y se ve reforzado por el reciente acuerdo estratégico con el Consejo General de Colegios de Graduados Sociales de España, que representa a más de 22.000 profesionales.

A diferencia de las soluciones de inteligencia artificial genéricas, Ai Consultas ha sido diseñada específicamente para responder a la inflación normativa y la presión operativa que sufren los despachos actuales. La herramienta procesa consultas complejas y ofrece respuestas estructuradas, fundamentadas y trazables a fuentes oficiales como el BOE, la AEAT y jurisprudencia actualizada.

Mario Martín Plaza, CEO de Ai Consultas, destaca la importancia de este hito:

"Nuestra misión es democratizar el acceso a la inteligencia legal de alto nivel. Queremos que cualquier despacho o asesoría, independientemente de su tamaño, trabaje con la precisión de un experto y la rapidez de la tecnología más avanzada, pero siempre con la certeza que solo una IA entrenada exclusivamente en derecho español puede ofrecer".

Por su parte, Joaquín Merchán, presidente del Consejo General de Graduados Sociales, subraya el valor de la integración tecnológica en el colectivo:

"La alianza con Ai Consultas supone un paso decisivo en la modernización de nuestra profesión. Esta herramienta permite a los graduados sociales multiplicar su productividad y centrarse en el asesoramiento estratégico, contando con un respaldo normativo inmediato y fiable que minimiza riesgos en la gestión diaria".

Un ecosistema de soluciones para el profesional

Ai Consultas no solo resuelve dudas, sino que optimiza flujos de trabajo críticos a través de sus módulos especializados:

IA Fiscal: Resolución de consultas tributarias complejas y gestión de impuestos mediante el análisis de todas las fuentes normativas.

IA Laboral: Análisis de convenios colectivos y normativa de seguridad social.

IA Legal: Investigación jurídica y soporte en derecho administrativo, mercantil y procesal.

Notificaciones AEAT: Módulo avanzado para gestionar eficaz e íntegramente los procedimientos sancionadores, de comprobación limitada y de rectificación de autoliquidaciones de las haciendas públicas con total seguridad.

Generador de Documentos: Redacción automatizada de alegaciones, contratos y escritos jurídicos.

Novedades recientes y experiencia de uso

Fieles a la filosofía de mejora continua basada en el feedback de los usuarios, se han incorporado recientemente innovaciones que mejoran la operativa diaria de la herramienta:

Plataforma Multilingüe: Interfaz ya disponible en castellano, catalán, euskera, gallego e inglés.

Identificación Visual por Áreas: Navegación optimizada mediante códigos de colores (Verde-Fiscal, Azul-Laboral, Amarillo-Legal).

Dictado por Voz: Posibilidad de utilizar el micrófono para dictar peticiones de alegaciones en el módulo de la AEAT.

Gestión de Licencias Corporativas: orientadas al control y administración en entornos de despachos grandes y medianos.

Valor diferencial: La certidumbre como estándar

A diferencia de las soluciones de IA generalistas que generan riesgos jurídicos, Ai Consultas garantiza la trazabilidad total de cada respuesta. El valor único de nuestra herramienta reside en:

Fiabilidad: Respuestas auditables basadas exclusivamente en fuentes oficiales actualizadas.

Doble Redacción: Capacidad de generar una versión técnica para el asesor y una versión simple para el cliente final.

Especialización: Entrenamiento específico en Derecho europeo, español y autonómico, evitando las "alucinaciones" de modelos no especializados.

Sobre Ai Consultas: Ai Consultas es una plataforma de inteligencia artificial jurídica especializada en normativa española. Fundada por un equipo multidisciplinar de juristas y expertos en arquitectura de datos, su propósito es aportar seguridad, rigor y trazabilidad al asesoramiento profesional.

