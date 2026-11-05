AIKO vuelve a beneficios en el tercer trimestre de 2026

Fabricación módulo ABC - AIKO

(Información remitida por la empresa firmante)

La compañía registra un beneficio neto de 44,57 millones de yuanes y eleva su facturación trimestral a 5.289 millones, al tiempo que mantiene una fuerte demanda de sus módulos ABC

Madrid, 5 de noviembre de 2026.- AIKO Solar (600732.SH) ha vuelto a registrar beneficios en el tercer trimestre de 2026, con un beneficio neto atribuible a los accionistas de la sociedad matriz de 44,57 millones de yuanes (RMB). La compañía, que acaba de presentar sus resultados financieros correspondientes a los nueve primeros meses del año, cambia así de tendencia tras las pérdidas registradas en los dos trimestres anteriores.



AIKO considera que esta recuperación se apoya en las ventajas competitivas de sus módulos ABC, basados en tecnología de contacto posterior (Back Contact, BC), que le permiten diferenciarse en un sector fotovoltaico que todavía atraviesa un periodo de ajuste entre la oferta y la demanda.



Ingresos al alza y recuperación de la rentabilidad

La facturación de AIKO ha mantenido una evolución ascendente durante los tres primeros trimestres de 2026, pasando de 4.437 millones de yuanes en el primero a 4.745 millones en el segundo y 5.289 millones en el tercero.



Por su parte, las pérdidas netas atribuibles a los accionistas de la sociedad matriz se redujeron de 440 millones de yuanes en el primer trimestre a 314 millones en el segundo, antes de que la compañía regresara a beneficios en el tercero.



La eficiencia operativa también mejoró. El periodo medio de rotación de inventarios se redujo de 54 días en el primer trimestre a 46 en el segundo y a 41 en el tercero, una evolución que, según la compañía, refleja la optimización continua de la gestión de su cadena de suministro.



Además, el flujo de caja operativo se mantuvo positivo. Durante los nueve primeros meses de 2026, AIKO registró una entrada neta acumulada de efectivo procedente de sus operaciones cercana a los 2.000 millones de yuanes, lo que contribuye a reforzar su liquidez y capacidad financiera.



Cartera de pedidos hasta 2027 y crecimiento internacional

AIKO vincula parte de su recuperación al posicionamiento diferenciado de sus módulos ABC, cuya eficiencia supera el 25 %. Según la compañía, estos productos mantienen en los mercados internacionales una prima de precio de entre el 10 % y el 50 % frente a los módulos TOPCon convencionales, lo que contribuye a mejorar su rentabilidad.



La fuerte demanda de módulos ABC ha permitido a AIKO mantener una utilización plena de su capacidad productiva desde comienzos de 2026.



Durante la presentación de sus resultados semestrales, la compañía declaró: "La cartera de pedidos de nuestros módulos ABC se mantiene sólida. Actualmente, contamos con aproximadamente 15 GW en pedidos pendientes de módulos. Las intenciones de compra de nuestros clientes siguen superando nuestra capacidad de producción, y los pedidos correspondientes ya están programados hasta el primer semestre de 2027".



En esa misma presentación, AIKO destacó también su posición en Europa: "En el mercado europeo de instalaciones fotovoltaicas residenciales, uno de los segmentos que genera mayor valor para los módulos, nuestros productos ABC cuentan con una cuota de mercado superior al 20 %, lo que nos sitúa en una posición de liderazgo destacada dentro del sector".



Según AIKO, la mejora en la composición de su cartera de pedidos y el mayor peso de las ventas en mercados internacionales con primas de precio más elevadas han sido factores clave en la recuperación de sus resultados financieros.



Ampliación y modernización de la capacidad productiva

AIKO continúa ampliando su capacidad de producción de tecnología ABC y modernizando sus instalaciones existentes para responder al crecimiento de la demanda.



En su planta de Jinan, la compañía incorporará su última tecnología de recubrimiento sin plata para mejorar la competitividad de la fabricación de células ABC. A finales de septiembre, la primera fase del complejo, con una capacidad de producción de módulos de 3 GW, ya estaba plenamente operativa. Parte de las líneas de fabricación de células asociadas ya ha entrado en funcionamiento y está aumentando gradualmente su producción. Se prevé que el conjunto de las instalaciones esté operativo durante el cuarto trimestre de 2026.



La modernización de las instalaciones existentes también avanza según lo previsto. En Yiwu, la conversión de las antiguas líneas de fabricación de células PERC a tecnología ABC se encuentra en su fase final y comenzará a aportar capacidad productiva durante el cuarto trimestre de 2026. Por su parte, en Chuzhou, AIKO prevé iniciar en ese mismo periodo la producción en las líneas transformadas de TOPCon a ABC, con una contribución esperada a los resultados financieros a partir de 2027.



AIKO prevé que la creciente presencia de sus módulos ABC en diferentes segmentos, junto con la entrada en funcionamiento de nuevas capacidades productivas, le permita atender mejor la demanda de soluciones fotovoltaicas de alta eficiencia. La compañía espera que el aumento de los volúmenes de producción genere economías de escala y contribuya a reducir los costes unitarios de fabricación.



Si a estas mejoras se suma una recuperación de los precios del sector, asociada a un mayor equilibrio entre la oferta y la demanda, AIKO considera que podría reforzar la estabilidad de sus beneficios y sus perspectivas de crecimiento a largo plazo.

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