Aipresta lanza la primera plataforma de IA que programa PrestaShop

(Información remitida por la empresa firmante)
Madrid, 24 de noviembre.- Aipresta anuncia oficialmente el lanzamiento de su plataforma de desarrollo autónomo mediante Inteligencia Artificial para PrestaShop durante el mes de diciembre en fase beta, convirtiéndose en la primera solución en España y una de las primeras a nivel internacional, capaz de generar funcionalidades, mejoras y diseños completos de forma automática, eficiente y totalmente adaptada a cada tienda.
El primer hito se alcanzó en abril de 2025, cuando Aipresta generó su primera funcionalidad mediante IA de forma totalmente autónoma. Ese momento marcó el inicio de un proceso continuo de investigación y mejora, orientado a transformar tareas que antes llevaban semanas en procesos que ahora se resuelven en muy pocas horas.
Este lanzamiento está pensado para un grupo específico de empresas que podrán probarla y supone un paso importante para el ecosistema PrestaShop, aportando una herramienta innovadora que facilita el desarrollo y democratiza el acceso a capacidades avanzadas sin necesidad de conocimientos técnicos complejos. Si queréis probar esta funcionalidad es necesario apuntarse a la lista de espera que hay disponible a través de su página web.
Participación en la PrestaShop Conference del 2025
"En Aipresta no dejamos de innovar, construyendo un roadmap ambicioso, siempre con la idea de aportar mejoras reales al ecosistema y facilitar la vida a agencias, desarrolladores y comercios. Por ese motivo, vemos crucial haber asistido al PrestaShop Conference del 19 de noviembre para analizar las novedades de PrestaShop 9 y adaptarse a los cambios oficiales que marcarán la evolución de la plataforma.
Nos adaptamos a PrestaShop y a su comunidad, que son la base del proyecto. Queremos que Aipresta evolucione en sintonía con ellos"
— Daniel Raya Lara
CEO de Aipresta.com
Una misión clara: hacer PrestaShop más accesible para todos
Aipresta nace con una misión ambiciosa: simplificar la experiencia de desarrollo en PrestaShop, manteniendo su libertad, flexibilidad y control total del código.
Crear funcionalidades personalizadas en pocas horas o minutos
Generar diseños completos adaptados a cualquier tipo de tienda
Refactorizar código automáticamente
Asegurar compatibilidad con PrestaShop 8 y 9
Reducir drásticamente tiempos y costes de desarrollo
Optimizar rendimiento, SEO técnico y seguridad
Gracias a esta automatización, las agencias podrán producir hasta 10 veces más rápido, reduciendo tiempos de entrega, ahorrando costes y liberando recursos para tareas estratégicas.
Además, ofrecerá soluciones totalmente a medida, acompañando tanto a agencias como a merchants en el desarrollo de funcionalidades avanzadas, personalizaciones específicas y mejoras continuas del ecommerce dentro de PrestaShop. El equipo también gestionará campañas de tráfico personalizadas mediante IA y desarrollará nuevas funcionalidades GEO, permitiendo experiencias inteligentes basadas en ubicación, idioma, país o comportamiento del usuario.
Un roadmap pensado a las necesidades de las tiendas: más automatización, más Inteligencia Artificial y más capacidades
La compañía experta en programación e Inteligencia Artificial está construyendo un roadmap ambicioso que incluye:
Automatizaciones personalizadas para PrestaShop
Mejoras avanzadas en las herramientas de desarrollo
Análisis masivo de datos para detectar oportunidades
Auditorías técnicas inteligentes
Asistentes autónomos para tareas complejas de ecommerce
El objetivo es que cada nueva versión de la plataforma ofrezca más potencia, más precisión y mayor capacidad de personalización.
Partnerships tecnológicos estratégicos
Aipresta también está trabajando en alianzas tecnológicas clave, especialmente con:
Proveedores de servidores optimizados
Plataformas de infraestructura de alto rendimiento
Sistemas de caché, CDN y optimización avanzada
Tecnologías que potencian la velocidad, seguridad y estabilidad de PrestaShop
Estos partnerships permitirán ofrecer a agencias y merchants un ecosistema completamente optimizado, donde IA + rendimiento trabajen juntos para maximizar la eficiencia.
Un nuevo enfoque para el ecommerce
Aipresta no es un módulo ni una herramienta puntual: es un nuevo enfoque tecnológico para construir soluciones alrededor de PrestaShop a través de Inteligencia Artificial.
Agencias, desarrolladores y tiendas online podrán trabajar de forma más ágil, rápida y eficiente, dedicando más tiempo a la estrategia y menos a tareas repetitivas.
"El sector está cambiando muy rápido. Nuestro objetivo es acompañar a los profesionales con herramientas accesibles, útiles y construidas junto al ecosistema"
— Daniel Raya Lara
Sobre Aipresta
Aipresta, fundada por Daniel Raya Lara, es una plataforma española diseñada para transformar el desarrollo de PrestaShop mediante Inteligencia Artificial. Su misión es democratizar el ecommerce open-source con tecnología accesible, rápida y libre de barreras técnicas.
Se puede encontrar su herramienta de inteligencia artificial en el siguiente enlace: aipresta.com
Contacto
Emisor: Aipresta
Contacto: Aipresta
Número de contacto: +34 640 85 06 72