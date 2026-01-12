AirHelp alerta: 34 millones de pasajeros en España sufrieron retrasos o cancelaciones en 2025

34 millones de pasajeros en España con retrasos o cancelaciones - Victor Freitas

Esta cifra supone que un 24% de vuelos tuvieron algún inconveniente con su horario. Más de 1.250.000 pasajeros tienen derecho a indemnización económica por este motivo. La huelga de controladores aéreos en Francia del 3 de julio dejó a un 58,9% de pasajeros que volaban desde España indefensos, siendo el día que más incidencias se produjo en el año. Como suele ser habitual, España es el país de la Unión Europea con mayor tráfico aéreo y, en Europa, solo es superado por Reino Unido

Madrid, 12 de enero.- Comienza un nuevo año y es momento de hacer balance de la gestión del tráfico aéreo en Europa y, especialmente, en España, uno de los principales hubs turísticos del continente. Para mantener este liderazgo, la puntualidad y la eficiencia de los aeropuertos resultan clave.



AirHelp, la empresa tecnológica que mejora la experiencia de los pasajeros durante la posible interrupción de un vuelo, ha analizado los vuelos del último año y ha presentado su informe anual sobre la puntualidad aérea en Europa y España.



Durante 2025, más de 935 millones de pasajeros pasaron por los aeropuertos europeos, lo que supone un descenso del 2,6% respecto al año anterior. Mejorando, ahora sí, los datos respecto al 2024, el 25,69% de ellos sufrieron el retraso o la cancelación de su vuelo y, además, casi 11 millones han podido reclamar una indemnización económica por ello en base a la CE261, que regula los vuelos con salida desde la UE.



Radiografía del tráfico aéreo en España

Desde aeropuertos españoles despegaron más de 950.000 vuelos, que transportaron a cerca de 140 millones de pasajeros. El 76% de los vuelos operó con puntualidad, mientras que más de 34 millones de pasajeros se vieron afectados por retrasos o cancelaciones.



Aunque la actividad aérea en España se ha mantenido más o menos estable en referencia a 2024, cuando se registraron apenas 1.500 vuelos menos, la puntualidad de las pistas españolas se ha incrementado en un 1,3%. Una mejora notable que, además, se ve muy reflejado en los pasajeros con derecho a indemnización por retrasos y cancelaciones en nuestro país, mejorando los datos desde 2022 -2025: 1,25 millones; 2024: 1,60 millones; 2023: 1,50 millones; 2022: 1,39 millones-.



En términos de volumen de pasajeros, España es el país de la Unión Europea con más desplazamientos registrados, solo superado en Europa por Reino Unido.



Los mejores datos de puntualidad en España, y en Europa

En el apartado de la puntualidad, destaca especialmente el aeropuerto de Asturias que, con aproximadamente 840.000 pasajeros, cumple con sus horarios en el 89% de los vuelos.



Entre los grandes aeropuertos, Bilbao vuelve a situarse como uno de los más puntuales de España, un reconocimiento que recoge la última edición del AirHelp Score, publicada en julio. De los más de 3 millones de pasajeros que volaron desde el aeropuerto vasco, solo el 14,3% sufrió algún tipo de incidencia.



En el lado opuesto se sitúa Palma de Mallorca, tercer aeropuerto del país, con el mayor índice de retrasos: un 34% de incidencia, lo que afectó a más de 5 millones de pasajeros. Le siguen Reus (30,8%) y Murcia (28,5%).



Entre los grandes aeropuertos españoles, la puntualidad alcanza el 77,1% en Madrid-Barajas y el 76,9% en Barcelona-El Prat.



A nivel europeo, Noruega, Suecia y Estonia lideran la puntualidad aérea, con tasas de interrupciones inferiores al 18%. En contraste, Grecia (33,2%) y los vecinos Francia (29,6%) y Portugal (35,6%) presentan los peores registros.



Los mejores y los peores momentos para volar en 2025

Como es habitual, los meses de verano concentran el mayor volumen de tráfico aéreo y también las tasas más altas de incidencias, especialmente julio, agosto y septiembre, incluso octubre. En España, el día con mayor número de interrupciones fue el 3 de julio, debido a una huelga de controladores aéreos en Francia que provocó la cancelación de cerca de un centenar de vuelos en España.



Acceso al informe completo aquí.







