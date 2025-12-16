Aiudo transforma la soledad no deseada en compañía con un gesto navideño

Ancianas que viven solas también han recibido la Flor de Pascua - Aiudo

(Información remitida por la empresa firmante)

La empresa de cuidadores a domicilio desarrolla diversas acciones en el Día Internacional contra la Soledad No Deseada, que se celebra este 16 de diciembre

Valencia, 16 de diciembre.- La soledad y el aislamiento social afectan a personas de todas las edades, aunque se manifiestan con mayor crudeza en la población mayor. Este 16 de diciembre se conmemora el Día Internacional contra la Soledad No Deseada, una de las grandes lacras sociales del siglo XXI, que en España afecta al 16 % de las personas mayores de 65 años y que puede alcanzar hasta el 20 % en los grupos de edad más avanzados.



Para contribuir a la sensibilización ante este problema, la empresa de cuidadores a domicilio, Aiudo, ha salido a la calle con una acción simbólica y directa. Bajo el lema ‘Plántale cara a la soledad no deseada’, su equipo ha recorrido distintas zonas de Valencia repartiendo cientos de flores de Pascua entre personas mayores, con el propósito de visibilizar esta realidad y fomentar momentos de acompañamiento y conexión humana de cara a las próximas Navidades.



La iniciativa se ha extendido a numerosas familias con las que Aiudo trabaja día a día, y a quienes han entregado personalmente esta emblemática planta navideña, símbolo de la compañía, el cuidado y la cercanía emocional.



Una "enfermedad silenciosa"

En este sentido, el CEO de Aiudo, Daniel Ibiza, subraya que la soledad no deseada "no es simplemente estar solo", sino una condición que se vive "por obligación y en contra de la propia voluntad". A su juicio, se trata de una "enfermedad silenciosa" que puede desencadenar problemas cognitivos, sociales y físicos, deteriorando la rutina, reduciendo la actividad y afectando directamente a la vitalidad de las personas mayores.



Ibiza advierte de que abordar este fenómeno debe entenderse como "una necesidad y una obligación de país", especialmente en un contexto de envejecimiento acelerado. "Vamos a ser un país de personas mayores, esto no lo podemos cambiar, pero deberíamos ser un país de personas mayores felices, autónomas y acompañadas", apunta, remarcando la importancia de crear entornos que favorezcan el bienestar emocional y el acompañamiento continuado.



Con motivo de la conmemoración del Día Internacional contra la Soledad No Deseada, desde Aiudo apostaron por una acción que fuera "original y bonita" para simbolizar un cambio de mirada hacia este problema social. "Hoy es el día para visibilizar esta situación y pensamos en una manera diferente de representarlo", explica Ibiza sobre el reparto de flores de Pascua en las calles de Valencia.



El CEO de Aiudo destaca asimismo el papel clave de la educación y la concienciación en la prevención del aislamiento, tanto en familias como en profesionales. "Lo hacemos desde comunicados, recomendaciones y consejos, pero también mediante formación en materia psicosocial, para que auxiliares y cuidadoras puedan detectar indicios de aislamiento, tristeza o depresión". Aunque contar con una cuidadora mejora el acompañamiento, recuerda que "tampoco lo blinda", lo que refuerza la necesidad de una implicación colectiva para combatir esta realidad creciente.



Enfocados en el impacto social

Además de esta iniciativa, Aiudo impulsa de forma continuada diversas acciones y causas de impacto social, entre ellas programas de formación gratuita para empleadas del hogar orientados a profesionalizar el sector y mejorar las condiciones laborales de las cuidadoras. La compañía también colabora estrechamente con las asociaciones de ELA de toda España, con las que incluso llegó a participar en el Congreso de los Diputados para defender la aprobación de la Ley ELA.



Este compromiso ha sido reconocido en numerosas ocasiones, con distinciones como el Premio Empresa con Corazón de Cáritas, el Premio de Cruz Roja del Reto Social Empresarial o el Premio AJE Valencia a la Mejor Empresa Social, galardones que ponen en valor su labor en materia de inclusión, acompañamiento y mejora del bienestar de las personas mayores y sus familias.







Contacto

Nombre contacto: Aiudo Prensa

Descripción contacto: Aiudo / Director de Marketing y Comunicación

Teléfono de contacto: 654536383

