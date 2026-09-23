Akkodis y la Asociación de Transporte Público de Hamburgo presentan hvv mia en InnoTrans 2026

Akkodis y la Asociación de Transporte Público de Hamburgo - Akkodis

(Información remitida por la empresa firmante)

Basada en Synergeticon AI Conversational Service Hub de Akkodis, hvv mia demuestra cómo la IA conversacional y agéntica puede conectar información, servicios y transacciones para ofrecer experiencias de movilidad más fluidas, accesibles y conectadas

Madrid, 23 de septiembre de 2026.- Akkodis, líder mundial en consultoría de ingeniería digital, mostrará en InnoTrans 2026 cómo la inteligencia artificial está contribuyendo a transformar la movilidad de pasajeros en la principal feria internacional de tecnología del transporte. hvv mia, una de las soluciones basadas en Synergeticon de Akkodis, ha sido desarrollada en colaboración con la Asociación de Transporte Público de Hamburgo (hvv) para ofrecer experiencias de movilidad más fluidas, accesibles y conectadas. Juntas, Akkodis y hvv mostrarán cómo la IA puede ayudar a los operadores de transporte a ofrecer un mejor servicio a los pasajeros, al tiempo que impulsa la transformación digital del sector ferroviario y de otras redes de transporte.



Basada en Synergeticon AI Conversational Service Hub de Akkodis, hvv mia es un ejemplo real de cómo la IA conversacional y la IA agéntica pueden conectar información, servicios y transacciones de distintos sistemas de transporte a través de una única interfaz en lenguaje natural. Con el apoyo de Luxoom en el diseño de la experiencia de usuario, la solución permite a los pasajeros acceder a información sobre sus desplazamientos en tiempo real, planificar rutas, consultar información sobre billetes y acceder a servicios de movilidad mediante interacciones intuitivas y multilingües.



En lugar de tener que utilizar distintas aplicaciones, páginas web o canales de atención, los viajeros pueden simplemente indicar adónde quieren ir o qué necesitan, mientras hvv mia reúne la información relevante, orientación sobre los billetes y la asistencia necesaria para el viaje en una única experiencia conversacional. Al integrar múltiples fuentes de datos en un mismo entorno, hvv mia ayuda a simplificar los desplazamientos y a crear una experiencia de movilidad más accesible, conectada y fácil de utilizar.



"El futuro de la movilidad depende de nuestra capacidad para combinar la IA, la ingeniería y el diseño centrado en las personas para crear mejores experiencias de transporte", ha afirmado Jo Debecker, Presidente y CEO de Akkodis.



"A través de Akkodis Intelligence, combinamos IA avanzada con una sólida experiencia en ingeniería para ayudar a nuestros clientes a resolver retos complejos del mundo real. hvv mia demuestra cómo este enfoque puede crear, desde hoy, experiencias de movilidad más intuitivas, conectadas y accesibles, al tiempo que contribuye a dar forma a los sistemas de movilidad inteligente y sostenible del futuro", ha añadido.



Más allá de ser una solución de información al pasajero, hvv mia demuestra el potencial más amplio de Synergeticon AI Conversational Service Hub de Akkodis. Al integrar datos, información y transacciones relacionados con el transporte en una única experiencia conversacional, la plataforma muestra cómo la IA agéntica, la orquestación inteligente de servicios y el diseño centrado en las personas pueden contribuir a reducir las fricciones a lo largo de todo el viaje del pasajero. En conjunto, estas capacidades proporcionan una base escalable para desarrollar experiencias de transporte más conectadas y adaptadas a las necesidades de los usuarios, impulsando la transformación digital del sector ferroviario y de otros entornos de transporte.



"Los pasajeros esperan cada vez más que los servicios de transporte sean tan intuitivos y conectados como las experiencias digitales que utilizan a diario", ha afirmado Anna-Theresa Korbutt, directora general de hvv. "Con hvv mia, demostramos cómo la IA puede simplificar los desplazamientos al reunir información, orientación y servicios a través de una única interfaz conversacional. Nuestra colaboración con Akkodis refleja un compromiso compartido con el uso de la innovación para hacer que el transporte sea más accesible, ágil y centrado en el cliente", ha concluido.



En InnoTrans 2026, los visitantes del stand de Akkodis podrán descubrir cómo Akkodis Intelligence combina el ingenio humano, la IA, la ingeniería digital y la experiencia en transporte para contribuir al desarrollo de redes ferroviarias y de movilidad más inteligentes, sostenibles y eficientes. Junto con hvv mia y AI Conversational Service Hub, Akkodis mostrará capacidades que abarcan la simulación ferroviaria, la ingeniería de sistemas de transporte y la transformación digital, poniendo de manifiesto cómo la compañía ayuda a sus clientes a transformar el sector ferroviario al ritmo de la IA y a impulsar el futuro de la movilidad inteligente.



Impulsando el debate en el sector

Como parte de InnoTrans 2026, Akkodis organizará una mesa redonda titulada How AI is Redrawing the Rail Supply Chain Landscape, que reunirá a altos directivos de Deutsche Bahn, Hitachi Rail, Alstom y Akkodis. La sesión analizará cómo la inteligencia artificial está transformando las operaciones ferroviarias, la gestión y propiedad de los datos, las alianzas dentro del ecosistema y la creación de valor en el sector del transporte, así como qué deben hacer las organizaciones para convertir la innovación en IA en un impacto empresarial sostenible.



Sobre Akkodis

Akkodis es una compañía global de consultoría en ingeniería digital líder en Smart Industry que impulsa la innovación y la aceleración de las organizaciones mediante la aplicación de tecnología para redefinir cómo se desarrollan, potencian y optimizan los procesos y los productos. Con una sólida experiencia en inteligencia artificial, datos, cloud, edge y software engineering, combinan tecnología y talento para ofrecer soluciones integrales, desde la estrategia y la consultoría hasta el desarrollo de talento y la implementación. Su compromiso con Akkodis Intelligence ayuda a las empresas a conectar el poder exponencial de la tecnología con el valor insustituible del pensamiento humano y la colaboración.



Como parte del Grupo Adecco y con sede en Suiza, Akkodis reúne a 40.000 ingenieros y consultores tecnológicos en más de 30 países, ofreciendo servicios de Consultoría, Talento, Soluciones y Academy. Con una visión transversal y una fuerte capacidad de ejecución, Akkodis permite a las organizaciones resolver retos complejos y avanzar hacia un mañana más sostenible e inteligente para todos.



Más información en akkodis.com



Sobre el Grupo Adecco

El Grupo Adecco es la empresa líder mundial en gestión del talento. Su propósito es hacer que el futuro del trabajo funcione para todos. A través de sus tres unidades de negocio globales -Adecco, Akkodis y LHH-, presentes en 60 países, promueven la empleabilidad sostenible y a lo largo de toda la vida de las personas, ofrecen soluciones de consultoría digital y de ingeniería que impulsan la transformación y ayudan a las organizaciones a optimizar sus plantillas.



El Grupo Adecco lidera con el ejemplo y está firmemente comprometido con una cultura inclusiva, el fomento de la empleabilidad sostenible y el apoyo a economías y comunidades resilientes. Adecco Group AG tiene su sede en Zúrich, Suiza (ISIN: CH0012138605) y cotiza en la bolsa suiza SIX Swiss Exchange (ADEN).



Más información en www.adeccogroup.com.

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Emisor: Akkodis

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