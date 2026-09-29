Akkodis y Biolevate se alían para acelerar la generación de documentación científica, regulatoria y técnica

Akkodis y Biolevate se alían - Akkodis

(Información remitida por la empresa firmante)

La alianza combina documentación científica y regulatoria impulsada por IA con la supervisión de expertos para acelerar la productividad y el cumplimiento normativo en los sectores de ciencias de la vida, defensa, aeroespacial y energía

Madrid, 29 de septiembre de 2026.- Akkodis, líder mundial en consultoría de ingeniería digital, y Biolevate, una compañía de ciencias de la vida especializada en soluciones impulsadas por IA, han anunciado hoy una alianza estratégica cuyo objetivo es acelerar la elaboración de documentación científica, regulatoria y técnica asistida por IA en sectores altamente regulados. La iniciativa se lanzará inicialmente en Francia y Bélgica, con planes de expansión a otros mercados. Esta alianza combina la plataforma de IA de Biolevate con la experiencia de Akkodis en ingeniería, validación y regulación para ayudar a las organizaciones a mejorar el cumplimiento normativo, reducir la carga asociada a la documentación y acelerar la innovación.



En sectores altamente regulados, la documentación científica, técnica y relacionada con el cumplimiento normativo es fundamental para la aprobación de productos, la calidad, la seguridad de los pacientes y el cumplimiento de los requisitos operativos. A medida que aumenta el volumen de documentación, las organizaciones siguen enfrentándose a procesos manuales, intensivos en recursos y difíciles de escalar. Como resultado, existe una necesidad creciente de soluciones de documentación asistida por IA que mejoren la productividad sin comprometer el cumplimiento normativo, la trazabilidad ni la supervisión de expertos.



La alianza entre Akkodis y Biolevate responde a estos retos al combinar la automatización impulsada por IA con conocimiento especializado y flujos de trabajo gobernados, diseñados específicamente para entornos regulados. Según Biolevate, las revisiones de literatura científica pueden completarse hasta 2,5 veces más rápido, mientras que los tiempos de elaboración de informes de estudios clínicos y de preparación de expedientes regulatorios pueden reducirse hasta en un 50 %, y los procesos de desarrollo en el ámbito de la tecnología médica hasta en un 30 %.



Una alianza que combina tecnología y experiencia especializada

Akkodis aporta una amplia experiencia en ciencias de la vida, ingeniería de validación, sistemas de calidad, cumplimiento normativo y transformación mediante IA. La compañía ayuda a las organizaciones a implementar, validar y escalar procesos habilitados por la tecnología en entornos complejos y sujetos a estrictos requisitos de cumplimiento, conectando las tecnologías emergentes con las necesidades de las operaciones reales.



Biolevate ofrece ELISE, una plataforma impulsada por IA de conocimiento y gestión de flujos de trabajo para entornos regulados. Mediante el procesamiento del lenguaje natural, la visión por computador y modelos de IA basados en gráficos, la plataforma ayuda a acelerar la redacción científica, la elaboración de documentación regulatoria y los procesos de gestión del conocimiento. Diseñada en torno a fuentes controladas, evidencias trazables, procesos de revisión por expertos y flujos de trabajo supervisados, ELISE permite a las organizaciones aplicar la IA de forma más coherente, transparente y auditable. La plataforma también ayuda a convertir el conocimiento interno en procesos operativos mediante plantillas reutilizables, metodologías predefinidas y procesos de revisión estandarizados, lo que permite ejecutar de forma más consistente los procesos de documentación en los distintos equipos. A diferencia de las herramientas de IA conversacional, ELISE está diseñada en torno a fuentes controladas, evidencias trazables y flujos de trabajo supervisados, elementos necesarios para los procesos regulados.



La oferta conjunta combina la plataforma de conocimiento y gestión de flujos de trabajo impulsada por IA de Biolevate con la experiencia de Akkodis en consultoría, ingeniería, calidad, validación y regulación para ayudar a los clientes a implementar y escalar procesos de documentación habilitados por IA. Juntas, ambas compañías ayudan a las organizaciones a integrar la IA en procesos científicos, regulatorios y de cumplimiento normativo críticos, manteniendo al mismo tiempo la transparencia, la trazabilidad y la supervisión por parte de expertos.



Casos de uso aplicados a gran escala

La alianza permite abordar flujos de trabajo de alto valor en entornos regulados, entre ellos:



• Redacción científica - Revisiones sistemáticas de literatura científica (SLR), informes de estudios clínicos (CSR) y documentación científica.



• Documentación regulatoria y comunicaciones médicas - Expedientes regulatorios, presentaciones ante organismos reguladores, comunicaciones médicas y procesos de inteligencia regulatoria.



• Ingeniería de validación y puesta en marcha y cualificación (C&Q) - Documentación de validación, revisiones de cumplimiento y actividades de preparación para auditorías.



• Desarrollo de dispositivos sanitarios - Procesos de desarrollo de productos orientados a garantizar la preparación para los requisitos regulatorios y la gestión de todo su ciclo de vida.



"Esta alianza refleja la esencia de Akkodis Intelligence: combinar la IA avanzada con una sólida experiencia humana para transformar la documentación científica, regulatoria y técnica", ha afirmado Jo Debecker, presidente y CEO de Akkodis. "Las organizaciones de sectores altamente regulados necesitan algo más que modelos de IA potentes. Necesitan flujos de trabajo supervisados que respalden la toma de decisiones por parte de expertos. Juntos, Akkodis y Biolevate ayudan a sus clientes a integrar la IA en sus procesos de forma escalable y trazable, y en línea con los requisitos normativos".



"La misión de Biolevate es allanar el camino hacia terapias más rápidas, llevando la innovación allí donde más se necesita", afirmó Joël Belafa, cofundador y CEO de Biolevate. "La colaboración con Akkodis permite a científicos, ingenieros y equipos regulatorios redefinir su forma de trabajar en la era de la IA, mejorando la productividad, protegiendo el conocimiento crítico y llevando soluciones de alta calidad al mercado en menos tiempo. Para nosotros, supone un hito importante, ya que nos permite abordar este reto a una escala mucho mayor, y Akkodis es reconocida por la calidad de sus expertos y por su impacto estratégico en todos los continentes".



Sobre Akkodis

Akkodis es una compañía global de consultoría en ingeniería digital líder en smart industry que impulsa la innovación y la aceleración de las organizaciones mediante la aplicación de tecnología para redefinir cómo se desarrollan, potencian y optimizan los procesos y los productos.

Contacto

Nombre contacto: Anne Friedrich

Descripción contacto: Vicepresidenta sénior y directora global de Comunicación, Akkodis

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