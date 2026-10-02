Akkodis completa la adquisición de las actividades de ingeniería de SOGECLAIR

Akkodis completa la adquisición de las actividades de ingeniería - Akkodis

(Información remitida por la empresa firmante)

Akkodis, líder global de consultoría en ingeniería digital, ha anunciado hoy la finalización de la adquisición de las actividades de ingeniería de SOGECLAIR dedicadas a Airbus. SOGECLAIR es una compañía internacional de referencia especializada en ingeniería y tecnología para los sectores aeroespacial, de defensa y movilidad

Madrid, 2 de octubre de 2026.- La operación supone un hito importante en la estrategia de Akkodis para reforzar su posición en los sectores aeroespacial y de defensa mediante la ampliación de sus capacidades en aeroestructuras, ingeniería de cabina e ingeniería industrial y de fabricación. Asimismo, refuerza la capacidad de Akkodis para acompañar a sus clientes a lo largo de todo el ciclo de vida de sus productos, desde el diseño y la ingeniería hasta la industrialización y el soporte en operación.



Con la integración de estas actividades dedicadas a Airbus, Akkodis consolida su posición como uno de los principales socios de ingeniería de la industria aeroespacial. La operación también posiciona a la compañía para responder a la creciente demanda de programas de externalización de ingeniería a gran escala.



Las actividades adquiridas comprenden 366 ingenieros altamente cualificados ubicados en Francia, España, Alemania, Canadá, India y Reino Unido. La transferencia de las actividades en Estados Unidos y Túnez se hará una vez obtenidas las aprobaciones regulatorias necesarias. Estos equipos se integrarán en la organización de Aeroespacial y Defensa de Akkodis, garantizando la continuidad del negocio para clientes y empleados durante todo el proceso de integración.



Jo Debecker, presidente y CEO de Akkodis: "Esta adquisición contribuye a la ambición de Akkodis de convertirse en el socio de ingeniería de referencia para las principales compañías de los sectores aeroespacial y de defensa, combinando nuestra experiencia en ingeniería digital e ingeniería industrial. Gracias a las capacidades de SOGECLAIR en aeroestructuras, ingeniería mecánica e industrialización, estamos en una posición privilegiada para ofrecer un mayor valor a nuestros clientes a lo largo de todo el ciclo de vida del producto como socio estratégico de ingeniería".



Yves-Marie Boissonnet, presidente de Akkodis Francia y South EMEA: "Estamos encantados de dar la bienvenida a los equipos de Ingeniería de SOGECLAIR a Akkodis. Su talento, experiencia y profundo conocimiento del sector aeroespacial representan un activo de gran valor para nuestra compañía. Juntos, reforzamos nuestra capacidad para acompañar a nuestros clientes en sus programas más estratégicos. Queremos ser el socio de referencia de los líderes industriales, ayudándoles a acelerar la innovación, impulsar la soberanía y llevar a cabo las transformaciones que definirán el futuro de nuestras industrias".



Alexandre Robardey, presidente de SOGECLAIR: "Los equipos que se incorporan a Akkodis han desarrollado una experiencia reconocida y han realizado una contribución significativa al crecimiento de SOGECLAIR a lo largo de los años. Estamos convencidos de que seguirán generando valor para los clientes y contribuyendo al desarrollo de importantes programas aeroespaciales".



A medida que las industrias buscan cada vez más socios de confianza capaces de impulsar transformaciones de principio a fin, Akkodis continúa reforzando sus capacidades, profundizando en su conocimiento sectorial y ampliando su presencia internacional mediante un crecimiento estratégico y disciplinado.



Sobre Akkodis

Akkodis es una compañía global de consultoría en ingeniería digital líder en Smart Industry que impulsa la innovación y la aceleración de las organizaciones mediante la aplicación de tecnología para redefinir cómo se desarrollan, potencian y optimizan los procesos y los productos. Con una sólida experiencia en inteligencia artificial, datos, cloud, edge y software engineering, combina tecnología y talento para ofrecer soluciones integrales, desde la estrategia y la consultoría hasta el desarrollo de talento y la implementación. Su compromiso con Akkodis Intelligence ayuda a las empresas a conectar el poder exponencial de la tecnología con el valor insustituible del pensamiento humano y la colaboración.



Como parte del Grupo Adecco y con sede en Suiza, Akkodis reúne a 40.000 ingenieros y consultores tecnológicos en más de 30 países, ofreciendo servicios de Consultoría, Talento, Soluciones y Academy. Con una visión transversal y una fuerte capacidad de ejecución, Akkodis permite a las organizaciones resolver retos complejos y avanzar hacia un mañana más sostenible e inteligente para todos.



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Sobre SOGECLAIR

Proveedor de soluciones innovadoras de alto valor añadido para una movilidad más segura y eficiente, SOGECLAIR aporta sus capacidades en ingeniería y producción de alta calidad a una amplia variedad de sectores de vanguardia, entre los que destacan la aeronáutica, el espacio, la automoción, el ferrocarril y la defensa. SOGECLAIR acompaña a sus clientes y socios desde las fases de diseño y simulación hasta el final de la vida útil del producto, a lo largo de toda la cadena de producción y hasta su puesta en servicio. Sus equipos trabajan a nivel internacional para ofrecer a todos sus clientes un servicio de alta calidad y cercano. SOGECLAIR cotiza en Euronext Growth Paris - Índice Euronext Family Business - Código ISIN: FR0000065864 / (Reuters SCLR.PA - Bloomberg SOG.FP).



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Contacto

Nombre contacto: Anne Friedrich

Descripción contacto: Vicepresidenta sénior y directora global de Comunicación en Akkodis

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