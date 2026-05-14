Akkodis, reconocida en el informe HFS Horizons 2026 por sus servicios de IA agéntica para empresas

Akkodis, reconocida en el informe HFS Horizons 2026 - Akkodis

(Información remitida por la empresa firmante)

La firma global de analistas posiciona a Akkodis como "Enterprise Innovator" en servicios de IA agéntica

Madrid, 14 de mayo de 2026.- Akkodis, líder global en consultoría de ingeniería digital y parte del Grupo Adecco, ha sido reconocida en el informe HFS Horizons: Agentic Services 2026, que evaluó a 36 de los principales proveedores de servicios del mundo por su capacidad para operacionalizar la IA agéntica en entornos empresariales reales.



El informe posiciona a Akkodis como Enterprise Innovator, destacando su capacidad para ofrecer servicios agénticos basados en sólidos fundamentos de datos y una ejecución gobernada. Según HFS Research, Akkodis demuestra una gran capacidad para impulsar transformaciones a nivel empresarial, ayudando a las organizaciones a escalar la IA agéntica en flujos de trabajo clave mientras mantienen la gobernanza, la trazabilidad y el control operativo, con despliegues ya implementados en producción y resultados de negocio medibles.



De los pilotos de IA agéntica a la producción empresarial

La IA agéntica representa un cambio desde la productividad asistida por IA hacia una ejecución autónoma y orientada a objetivos integrada en flujos de trabajo de extremo a extremo. Aunque su adopción se está acelerando, muchas empresas siguen teniendo dificultades para escalar más allá de las pruebas piloto debido a retos relacionados con la preparación de los datos, la gobernanza, la confianza y la responsabilidad. El informe HFS Horizons: Agentic Services, 2026 analiza qué proveedores de servicios están cerrando esta brecha y llevando la IA agéntica desde la experimentación hasta la producción empresarial.



En su evaluación, HFS Research destaca el enfoque de Akkodis en la gobernanza, los fundamentos de datos y la ejecución a escala, subrayando varias fortalezas:



• Servicios agénticos gobernados con impacto medible - Akkodis ofrece servicios agénticos que integran agentes de IA gobernados en los flujos de trabajo empresariales, mejorando el compromiso de los empleados, la productividad y el rendimiento del negocio con un impacto medible en la cuenta de resultados.



• Entrega basada en plataforma y adopción a gran escala - AI-Core, la plataforma industrial de IA y orquestación de agentes de Akkodis, junto con una arquitectura de datos paquetizada, permite la ejecución de agentes conscientes del contexto en entornos empresariales, respaldando casos de uso a escala de producción apoyados por laboratorios globales de IA y programas estructurados de adopción.



• Arquitectura orientada a datos con gobernanza empresarial - La arquitectura agéntica orientada a datos de Akkodis se operacionaliza mediante un pipeline estructurado y multifase con controles de gobernanza integrados, aprobaciones en tiempo de ejecución, capacidad de auditoría y priorización de casos de uso basada en el retorno de inversión (ROI).



• Evolución hacia Services-as-Software - Akkodis está evolucionando hacia un modelo de Services-as-Software, basado en componentes agénticos autónomos y reutilizables que reducen el tiempo de ejecución, aumentan la capacidad operativa y aceleran la entrega sin incrementar proporcionalmente el esfuerzo de prestación del servicio.



Resultados demostrados destacados por HFS Research

HFS Research destaca resultados ya obtenidos en producción gracias a los servicios agénticos de Akkodis, subrayando el impacto real de la ejecución agéntica gobernada. En el sector público, el informe menciona el trabajo de Akkodis con una autoridad educativa australiana, donde agentes de IA especializados redujeron entre un 50 % y un 60 % el tiempo necesario para crear planes de lecciones, disminuyendo la carga administrativa y permitiendo a los docentes centrarse en tareas de mayor valor añadido.



En el sector manufacturero, HFS señala despliegues en los que la inteligencia agéntica de Akkodis ayudó a un cliente global a reducir entre un 20 % y un 30 % las órdenes de devolución, disminuir entre un 30 % y un 40 % el desperdicio de material y alcanzar una precisión de previsión superior al 90 %, impulsando mejoras significativas en eficiencia, calidad y toma de decisiones a gran escala.



"Estamos orgullosos de ser reconocidos por HFS Research como Enterprise Innovator en servicios agénticos", ha declarado Jo Debecker, presidente y CEO de Akkodis. "A medida que las organizaciones pasan de la experimentación con IA a la ejecución real, el reto no es la ambición, sino ofrecer una IA agéntica capaz de funcionar de forma fiable en producción. En Akkodis nos centramos en una ejecución gobernada y liderada por la ingeniería que ayuda a las empresas a escalar la IA agéntica de forma responsable en sus flujos de trabajo clave, con confianza, responsabilidad y un impacto medible".



"Akkodis aporta un enfoque distintivo, liderado por la ingeniería, a los servicios agénticos, combinando una profunda experiencia técnica con conocimiento sectorial para integrar agentes inteligentes en entornos complejos de productos y operaciones, permitiendo a las empresas pasar de la experimentación a un impacto real y escalable de la IA", ha afirmado David Cushman, Executive Research Leader de HFS.



Sobre Akkodis

Akkodis es una compañía global de consultoría en ingeniería digital líder en Smart Industry que impulsa la innovación y la aceleración de las organizaciones mediante la aplicación de tecnología para redefinir cómo se desarrollan, potencian y optimizan los procesos y los productos. Con una sólida experiencia en inteligencia artificial, datos, cloud, edge y software engineering, combina tecnología y talento para ofrecer soluciones integrales, desde la estrategia y la consultoría hasta el desarrollo de talento y la implementación. Su compromiso con Akkodis Intelligence ayuda a las empresas a conectar el poder exponencial de la tecnología con el valor insustituible del pensamiento humano y la colaboración.



Como parte del Grupo Adecco y con sede en Suiza, Akkodis reúne a 40.000 ingenieros y consultores tecnológicos en más de 30 países, ofreciendo servicios de Consultoría, Talento, Soluciones y Academy. Con una visión transversal y una fuerte capacidad de ejecución, Akkodis permite a las organizaciones resolver retos complejos y avanzar hacia un mañana más sostenible e inteligente para todos. akkodis.com " LinkedIn " Instagram " Facebook " X



Sobre Grupo Adecco

El Grupo Adecco es la empresa líder mundial en gestión del talento. Su propósito es hacer que el futuro del trabajo funcione para todos. A través de sus tres unidades de negocio globales —Adecco, Akkodis y LHH—, presentes en 60 países, promueven la empleabilidad sostenible y a lo largo de toda la vida de las personas, ofrecen soluciones de consultoría digital y de ingeniería que impulsan la transformación y ayudan a las organizaciones a optimizar sus plantillas. El Grupo Adecco lidera con el ejemplo y está firmemente comprometido con una cultura inclusiva, el fomento de la empleabilidad sostenible y el apoyo a economías y comunidades resilientes. Adecco Group AG tiene su sede en Zúrich, Suiza (ISIN: CH0012138605) y cotiza en la bolsa suiza SIX Swiss Exchange (ADEN). https://www.adeccogroup.com/



Sobre HFS

HFS Research es una destacada firma de investigación y asesoría especializada en transformación empresarial, que presta servicio a compañías de la lista Fortune 500 mediante análisis independientes y estrategias accionables. Gracias a su acceso privilegiado a directivos de empresas Global 2000 y a su profunda experiencia en inteligencia artificial, automatización y modelos de negocio digitales, HFS ayuda a las organizaciones a tomar decisiones con confianza para crear ventajas competitivas sostenibles. Para más información, visitar https://www.hfsresearch.com/.

Contacto

Emisor: Akkodis

Nombre contacto: Anne Friedrich

Descripción contacto: Vicepresidenta sénior y directora global de Comunicación de Akkodis

Teléfono de contacto: +4915174633470