ALDI lanza 1.150 promociones e impulsa el ahorro en productos frescos - ALDI

La cadena ha aplicado un total de 1.149 promociones en España entre enero y mayo de 2026, lo que supone una media de 52 ofertas semanales

(Información remitida por la empresa firmante)

ALDI ofreció 381 promociones específicas en productos frescos, la categoría con mayor relevancia en el presupuesto familiar

ALDI ya supera los 8 millones de clientes tras sumar 400.000 nuevos compradores en 2025, consolidándose como la cadena de supermercados que más ha crecido en España en los últimos cuatro años

Sant Cugat del Vallès, 9 de junio de 2026.– El modelo de descuento de ALDI combina productos de calidad con los mejores precios. Fiel a este compromiso, la cadena aplicó un total de 1.149 promociones en sus supermercados en España entre enero y mayo de 2026, lo que se traduce en una media de más de 50 ofertas a la semana.

El éxito de la compañía radica en su firme capacidad para actuar como un "dique de contención" frente a los precios del sector. Este enfoque permite a las familias ahorrar una media de 40 euros semanales, lo que equivale a casi 2.000 euros de ahorro al año por hogar, según cálculos internos a cierre de 2025.

Gracias a su modelo, hoy en día ALDI supera los 8 millones de clientes tras ganar alrededor de 400.000 nuevos compradores en 2025, lo que la consolida como la cadena de supermercados que más ha crecido en España en los últimos cuatro años.

Los productos frescos, gran motor de crecimiento

Consciente de la creciente relevancia que tienen los productos frescos en el día a día y en el presupuesto de los hogares, ALDI ha centrado gran parte de sus esfuerzos promocionales en esta categoría. La compañía activó un total de 381 promociones específicas en productos frescos a nivel nacional tan solo en los primeros cinco meses del año.

En este escenario de mayor control del presupuesto familiar, la compañía mantiene su firme compromiso con el producto fresco de origen nacional y se posiciona como un aliado clave al ofrecer máxima calidad a precios bajos. De hecho, según datos de la consultora Worldpanel by Numerator, el precio medio que pagan los clientes por los frescos en ALDI es un 15% más bajo que en el resto del sector.

Preguntas Frecuentes (FAQs)

¿Cuántas promociones ha lanzado ALDI en lo que va de año y cómo benefician al consumidor? Entre enero y mayo de 2026, ALDI ha implementado un total de 1.149 promociones en sus tiendas de España. Esto se traduce en una media de 52 ofertas semanales que actúan como un alivio directo para el presupuesto de los hogares. ¿Cuánto dinero puede ahorrar una familia realizando su compra en ALDI? Gracias a la capacidad de la compañía para contener los precios del sector, las familias españolas consiguen un ahorro medio de 40 euros a la semana, lo que representa cerca de 2.000 euros de ahorro anual por hogar (según datos internos de ALDI a cierre de 2025 en base a sus bajadas de precio permanentes y promociones temporales). ¿Cómo ha evolucionado la base de clientes de ALDI en España? La cadena ya supera los 8 millones de clientes en todo el país. Durante el año 2025 logró incorporar a cerca de 400.000 nuevos compradores, lo que la sitúa como la cadena de supermercados con mayor crecimiento en España en los últimos cuatro años. ¿Qué peso tienen los productos frescos en la estrategia de ahorro de ALDI? Los productos frescos son un motor clave. Solo en los primeros cinco meses del año, ALDI activó 381 promociones específicas para esta categoría. En conjunto, sus precios en frescos son, de media, un 15% más bajos que los del resto del sector, según datos de Worldpanel by Numerator.

Sobre ALDI

ALDI es una de las principales cadenas de supermercados de España, con un modelo de negocio basado en el descuento. La entrada de ALDI en el mercado español se produjo en 2002 y actualmente cuenta con más de 500 tiendas y más de 8.000 empleados. ALDI orienta su actividad en ofrecer productos de alta calidad al mejor precio, que obtiene comprando a los mejores proveedores locales, estatales e internacionales y mediante sus marcas propias, que representan 9 de cada 10 productos de su surtido y cuyos estándares permiten mantener la mejor relación calidad – precio en sus productos.

El grupo de empresas ALDI Nord es una de las cadenas de alimentación más importantes del mundo. El discounter centra todos sus esfuerzos en ofrecer productos básicos de calidad al mejor precio a clientes de ocho países europeos. La clave del éxito continuado de ALDI Nord Group son sus más de 90.000 trabajadores y trabajadoras de Bélgica, Francia, Alemania, Luxemburgo, Países Bajos, Polonia, Portugal y España.

Para más información: www.aldi.es

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Emisor: ALDI