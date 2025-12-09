ALFRAN 4.0; 'Digitalización para proteger el corazón de la Industria' - ALFRAN 4.0; 'Digitalización para proteger el coraz

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 09 de diciembre de 2025.- Alfran, empresa matriz de Grupo Aldomer, es un referente internacional en soluciones integrales “llave en mano” para revestimientos industriales de alta temperatura, siendo líderes en refractarios, ignifugado, aislamiento térmico y traceado eléctrico. Alfran avanza con firmeza hacia el futuro reforzando su apuesta por la innovación, la eficiencia y la transformación digital. Con este impulso, la compañía consolida su compromiso con la excelencia operativa y la adopción de tecnologías que incrementan la competitividad en un entorno industrial cada vez más exigente.

En esta línea, Alfran está desarrollando un ecosistema en permanente evolución de herramientas y sistemas digitales, diseñados para optimizar procesos, garantizar la trazabilidad operativa y mejorar la toma de decisiones estratégicas. Entre los avances destacan sistemas de almacenamiento automatizado, líneas de producción semi-autónomas, plataformas de trazabilidad digital, soluciones de ciberseguridad, analítica avanzada, Big Data, aplicaciones de inteligencia artificial y productos con menor impacto ambiental. Gracias a estas innovaciones, los equipos ejecutan sus tareas con mayor precisión, rapidez y seguridad, generando un valor añadido que repercute directamente en el cliente. Este entorno combina el uso directo de herramientas basadas en IA que permiten automatizar tareas complejas y extraer mayor valor de los datos. Todo ello se apoya en una ciberseguridad reforzada, integrada desde el diseño en procesos y activos críticos.

Esta evolución implica una transformación del modelo de gestión empresarial que permite acortar plazos, reducir errores y elevar los estándares de calidad. El resultado: intervenciones más fiables, planificación de proyectos más eficiente y una mayor capacidad para anticipar necesidades operativas. "Nuestra transformación digital es un impulso decisivo para reforzar la eficiencia y la calidad en cada proyecto. Desde el área TIC seguiremos liderando esta evolución para que la tecnología continúe siendo una ventaja competitiva y un valor añadido para nuestros clientes", afirma Fernando Ortega, director TIC de Grupo Aldomer.

Este enfoque no solo optimiza el rendimiento interno, sino que abre nuevas oportunidades estratégicas. Alfran se consolida como un socio industrial de referencia, capaz de ofrecer soluciones más sostenibles, inteligentes y conectadas. Con esta visión transformadora, la compañía refuerza su liderazgo y sienta las bases de una nueva era industrial donde la digitalización se convierte en motor de progreso, eficiencia y ventaja competitiva.

Emisor: ALFRAN

Contacto: ALFRAN

Número de contacto: +34 955 634 200