ALFRAN impulsa la economía circular en el sector de los refractarios a través de CircularMat - ALFRAN

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 13 de abril 2026.- ALFRAN, compañía especializada en soluciones refractarias y servicios industriales de alta temperatura, refuerza su compromiso con la sostenibilidad mediante otra empresa de Grupo Aldomer, CircularMat, una iniciativa centrada en el reciclaje y la valorización de materiales refractarios. Este proyecto nace con el objetivo de impulsar un modelo productivo más eficiente y responsable, basado en los principios de la economía circular dentro de una industria clave para numerosos procesos industriales.

Ubicada en Monterrey, México, CircularMat se posiciona como un proyecto estratégico para el desarrollo de soluciones sostenibles en el sector de los refractarios, siendo proveedor tanto de Alfran, como de proveedores y fabricantes de refractarios. Desde estas instalaciones, la empresa trabaja en la recuperación y tratamiento de residuos refractarios procedentes de diferentes procesos industriales, contribuyendo a dar una segunda vida a materiales que tradicionalmente terminaban como residuos.

Los materiales refractarios son esenciales para industrias como el cemento, el acero, la energía o el vidrio, ya que permiten operar instalaciones sometidas a temperaturas extremas. Sin embargo, tras su ciclo de vida, estos materiales generan residuos que históricamente han sido difíciles de gestionar y reutilizar. CircularMat surge para dar respuesta a este reto mediante soluciones innovadoras que permiten recuperar, procesar y reincorporar estos materiales en nuevos procesos industriales.

A través de procesos de clasificación, trituración y tratamiento de residuos refractarios, CircularMat transforma materiales usados en materias primas secundarias con valor industrial. Este enfoque contribuye a reducir la generación de residuos, disminuir la extracción de recursos naturales y optimizar la eficiencia de la cadena de suministro, alineándose con las estrategias globales de sostenibilidad y transición hacia una industria más responsable.

La iniciativa refleja la apuesta de ALFRAN en particular, y de Grupo Aldomer en general, por la innovación aplicada a la sostenibilidad, integrando soluciones que combinan conocimiento técnico, experiencia industrial y compromiso ambiental. Con empresas como CircularMat, ALFRAN continúa consolidando su papel como actor comprometido con la transformación sostenible del sector refractario, promoviendo soluciones que permiten convertir los residuos industriales en nuevos recursos y avanzar hacia una industria cada vez más circular y eficiente. Para más información, se puede visitar www.circular-mat.com.



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