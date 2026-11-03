AliExpress arranca el 11.11 con sus Bundle Deals de 5 € de descuento y entregas locales más rápidas

11.11 - AliExpress

(Información remitida por la empresa firmante)

Del 1 de noviembre al 3 de diciembre los españoles podrán disfrutar de 33 días de descuentos, entre los que destacan las campañas del 11.11, Black Friday y Cyber Monday

Madrid, 3 de noviembre de 2026.- AliExpress, el marketplace internacional de comercio electrónico, celebra su ya conocido 11.11, el Festival Global de Compras anual de la mano de sus 'Mega Deals'. Este año, el periodo de descuentos estará formado por tres momentos especiales (11.11, Black Friday y Cyber Monday), que se desarrollarán del 1 de noviembre al 3 de diciembre. Los consumidores españoles podrán disfrutar de precios especiales y descuentos durante un periodo sin precedentes de 33 días:



• Ofertas del 11.11: del 1 al 18 de noviembre



• Ofertas de Black Friday: del 19 al 29 de noviembre



• Cyber Monday: del 30 de noviembre al 3 de diciembre



Este 11.11 AliExpress mejora su logística y experiencia de usuario

Este año, AliExpress pone el foco en la experiencia de usuario y los servicios de entrega local. Los consumidores que compren productos con la etiqueta 'Fast & Free' disfrutarán de entregas gratuitas y más rápidas en aquellos artículos almacenados en centros logísticos locales europeos. En varias ciudades y regiones europeas, entre ellas Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla y Murcia, los consumidores también tendrán la opción de recibir al día siguiente determinados productos seleccionados.



AliExpress lleva el 11.11 a las calles de Madrid de la mano de Chuwi

Con motivo del 11.11, AliExpress y la marca tecnológica Chuwi llevarán la innovación a las calles de Madrid con el AI Movie Bus Experience, una experiencia itinerante que permitirá a los visitantes descubrir de primera mano las posibilidades de la inteligencia artificial. La activación tendrá lugar del 6 al 8 de noviembre y ofrecerá a los asistentes la oportunidad de conocer las últimas propuestas tecnológicas de Chuwi y participar en actividades interactivas relacionadas con la creación de contenidos audiovisuales mediante IA. Los interesados podrán consultar las redes sociales oficiales de AliExpress para conocer las fechas y ubicaciones exactas del autobús durante el evento.



"Este 11.11, reafirmamos nuestro compromiso de ofrecer a nuestros usuarios una mayor selección de productos de alta gama a precios asequibles. Más allá de los precios competitivos, queremos hacer que la experiencia de compra sea más cómoda, con entregas más rápidas, y aún más gratificante gracias a nuestro programa gratuito Elite. Además, seguimos mejorando la experiencia de compra ampliando la variedad de marcas disponibles a través de nuestro canal Marcas+", afirma Eric Zhang, vicepresidente de AliExpress.



Como novedad de este año, las ofertas Bundle Deals permiten a los compradores obtener un descuento adicional de 5 € al adquirir tres o más artículos de la misma categoría. Los productos ya están agrupados para facilitar su búsqueda: 39 categorías que abarcan artículos esenciales para el día a día, juguetes, electrónica, bolsos y mucho más, de modo que los compradores solo tienen que elegir su lote y ahorrar. Además de estas ofertas, los compradores pueden ahorrar de otras formas: cupones, 'Super Brand Day' con ofertas especiales de las marcas, y actividades y juegos dentro de la aplicación con los que conseguir recompensas para sus compras. Es una forma más de sacar más partido al presupuesto en un momento en el que las compras transfronterizas hacia Europa conllevan mayores gastos de importación.

Contacto

Nombre contacto: Edelman

Descripción contacto: Edelman

Teléfono de contacto: 915 560 154



