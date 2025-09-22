Alkanatur presenta su nueva identidad corporativa: armonía en cada gota

(Información remitida por la empresa firmante)

Ames (Coruña), 22 de septiembre de 2025.- Alkanatur, referente en el desarrollo de productos para la filtración de agua, anuncia el lanzamiento de su nueva identidad corporativa en un momento clave de consolidación de la marca

Este restyling supone una evolución natural que refuerza los valores de la compañía y refresca su imagen, manteniendo siempre la esencia que la ha caracterizado desde sus inicios.



"Alkanatur está en un momento de gran crecimiento y posicionamiento de marca. Para muchos todavía es una empresa desconocida, pero dentro del sector ya es una marca que resuena, y por ello era hora de mejorar la imagen. Buscábamos algo más moderno, cercano a lo tecnológico, pero sin llegar a cambiar nuestra esencia. Que el cliente reconozca siempre la marca" comenta Eva M., la CMO de Alkanatur.



El cambio, además de un nuevo logotipo y una estética renovada, incluye un nuevo eslogan inspirador: 'Armonía en cada gota', que refleja el compromiso de Alkanatur con la innovación, la pureza y la conexión con las personas y el entorno.



"La nueva identidad de Alkanatur se inspira en el concepto de 'Thoughtful Design' o diseño reflexivo, creando una apariencia segura y a la vez sencilla, con una paleta de colores vibrante, elementos gráficos coherentes y un tratamiento de imágenes distintivo son la base de este nuevo universo visual", explica C. Aleister, director creativo de Raison D’être, galardonado estudio gallego, el cual ha sido encargado de liderar este proceso.



El objetivo de este restyling es reforzar los valores de Alkanatur y refrescar su imagen, pero sin perder la esencia original de la marca. Ayudar a fortalecer su comunicación a través de una identidad visual sólida y coherente.



Crecimiento y expansión

Alkanatur tiene en marcha en este momento un plan de expansión internacional.



Este año sus jarras han llegado al mercado polaco, y el próximo mes de octubre abrirán su web con venta directa a Francia.



"Estoy muy contento con los resultados que hay en España, por lo que el reto para lo que queda de año es abrir mercado en Francia, país vecino y con un potencial tremendo. Este, además, será el comienzo, para poco a poco expandirnos de forma directa a más países. Para mí este año está siendo casi un sueño. Recuerdo los comienzos de la marca, hace ya nueve años. Quería que Alkanatur llegase a todos los herbolarios de Galicia; y a día de hoy la marca está exportando a más de 10 países del mundo. ¡Ver para creer!", comenta Juan Carlos Novo, CEO de Alkanatur.



La marca no solo está presente en España y diversos países de Europa, sino que también vende en Estados Unidos, Canadá, Chile y Australia.



"Aprovechamos este año para hacer el restyling de marca, y así llegar con la nueva identidad a los nuevos mercados objetivo y crecer en los ya presentes, y para ello la imagen es muy importante. Este era el momento de hacerlo", comenta Eva.



Con esta transformación, Alkanatur se consolida como una marca cercana y confiable, preparada para seguir creciendo y conectando con un público cada vez más consciente del impacto de sus decisiones en la salud y el medioambiente.



Web Alkanatur: www.alkanatur.com





