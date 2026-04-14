Allianz Direct; hasta un 20 por ciento de descuento en seguros de coche online en España - Allianz Direct

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 14 de abril de 2026.- Allianz Direct ha lanzado su nueva campaña en televisión, radio y canales digitales en España para fortalecer su presencia de marca.

Los clientes pueden contratar y gestionar seguros de coche, moto y ciclomotor completamente en línea, con una experiencia digital rápida y fluida.

La campaña refuerza el compromiso de Allianz Direct con el mercado español al ofrecer soluciones de seguros simples, convenientes y a precios competitivos.

Allianz Direct ha lanzado su nueva campaña publicitaria en España a través de televisión, radio y canales digitales, consolidándose como un actor clave en el mercado de seguros digitales. La campaña, con el lema Directo a tu ahorro, destaca la promesa de Allianz Direct de ofrecer una experiencia de seguros digital sencilla, rápida y asequible, respaldada por la fiabilidad del Grupo Allianz.

Desarrollada y producida por la agencia TankTank, con sede en Hamburgo, la campaña se difunde en plataformas de gran alcance como Movistar Plus+ y Amazon TV, además de YouTube, Meta, Google y diferentes emisoras de radio de ámbito nacional.

Tras varios años sin campañas de marca en España, era el momento de reconectar con nuestros clientes. Con 'Directo a tu ahorro', nos centramos en lo que realmente importa: ofrecer seguros de calidad de manera simple y directa, a precios competitivos. Esta campaña marca nuestro renovado compromiso con el mercado español. — David Marrodán, Brand Manager de Allianz Direct España

Allianz Direct ofrece un recorrido de seguros completamente digital en España, permitiendo a los clientes elegir, contratar y gestionar pólizas de coche, moto y ciclomotor en solo unos minutos. Este modelo permite precios altamente competitivos, manteniendo el respaldo de una marca confiable y reconocida internacionalmente.

Con esta campaña, estamos definiendo el futuro de los seguros digitales en España. Nuestra ambición es liderar el mercado combinando innovación, simplicidad y confianza, creando una experiencia fluida que aporte un valor real a nuestros clientes y fomente un crecimiento sostenible para el negocio. — Stefano de Liguoro, CEO de Allianz Direct.

La campaña viene acompañada de una promoción especial que ofrece hasta un 20 por ciento de descuento en seguros de coche para todas las nuevas pólizas emitidas antes del 31 de mayo de 2026.

Sobre Allianz Direct Allianz Direct es el futuro online de los seguros digitales, presente en cinco mercados europeos. Impulsada por la misión de ser digitalmente imbatible y el asegurador más orientado al cliente y eficiente del mercado, Allianz Direct ha establecido nuevos estándares en el panorama de los seguros digitales con sus ofertas intuitivas e inteligentes. El asegurador directo apuesta por la simplicidad en la implementación y la agilidad en el desarrollo: las pólizas se contratan fácilmente en línea o por teléfono, y la gama de productos se amplía y optimiza continuamente en base a los comentarios de los clientes.

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