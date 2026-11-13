Allianz Direct España encabeza el crecimiento del seguro de Autos en los nueve primeros meses de 2026 - Allianz Direct Versicherungs-AG, Sucursal en Españ

(Información remitida por la empresa firmante)

La aseguradora digital del Grupo Allianz eleva sus primas en el ramo un 30,2 %, hasta los 29,43 millones de euros, y se sitúa al frente del ranking de crecimiento entre las 31 entidades que superan los 20 millones de facturación.

Madrid, 13 de noviembre de 2026.- Allianz Direct España, la marca de seguros online del Grupo Allianz, es la entidad que más ha crecido en el seguro de Autos en España entre enero y septiembre de 2026. Según el ranking sectorial publicado por SegurosNews con datos a 30 de septiembre, la compañía ha incrementado su facturación en el ramo un 30,2 %, hasta alcanzar los 29,43 millones de euros en primas. La clasificación contempla las 31 entidades que superaron los 20 millones de euros de facturación en Autos durante el periodo.

Un ritmo muy superior al de las grandes entidades del ramo

El dato adquiere mayor relevancia al ponerlo en contexto. Las cinco entidades con mayor volumen de primas en Autos cerraron los tres primeros trimestres con variaciones que oscilan entre una caída del 5,2 % y un alza del 10,5 %. El crecimiento de Allianz Direct España casi triplica el registro más alto de ese grupo.

En un ramo maduro y con una competencia intensa en precio, crecer por encima del 30 % suele implicar captar conductores que cambian de aseguradora de forma activa. Este perfil de cliente compara coberturas y tarifas antes de decidir, y valora poder contratar y gestionar su póliza sin intermediarios.

El modelo digital, palanca de crecimiento

Allianz Direct España opera con un modelo íntegramente online: el cálculo del precio, la contratación, la modificación de datos y la declaración de siniestros se realizan desde la web o el móvil. La compañía estructura su oferta para coche en modalidades que van desde el terceros básico hasta el todo riesgo, con opciones intermedias que permiten ajustar la protección al uso y la antigüedad de cada vehículo. A esta gama se suman los seguros para moto y ciclomotor.

La eficiencia operativa de este modelo se traslada a la tarifa final, uno de los factores que más pesan en la decisión de cambio de aseguradora. Toda la información de producto y el calculador de precio están disponibles en su web.

Innovación en la relación con el conductor

En junio de 2026, Allianz Direct España se convirtió en la primera aseguradora online española en lanzar una aplicación nativa en ChatGPT, el Explorador de Seguros de Coche. La herramienta permite a los conductores resolver dudas sobre coberturas y modalidades directamente desde un asistente conversacional, un canal de consulta cada vez más utilizado en las fases previas a la contratación.

La solidez del Grupo Allianz

Allianz Direct España combina la agilidad de una compañía digital con el respaldo financiero del Grupo Allianz, uno de los mayores grupos aseguradores del mundo, con presencia en más de 70 países. Esta doble condición explica en buena medida la confianza de un número creciente de conductores que optan por gestionar su seguro de forma online sin renunciar a la solvencia de una gran aseguradora.

Sobre Allianz Direct España

Allianz Direct es la plataforma de seguros online del Grupo Allianz, uno de los grupos financieros y aseguradores líderes a nivel mundial. Su misión es hacer los seguros sencillos, rápidos y personalizados, con soluciones de coche, moto y ciclomotor adaptadas al estilo de vida digital. Presente en España y en varios países europeos, Allianz Direct combina la solidez del Grupo Allianz con la agilidad de una empresa 100 % digital, que permite contratar, modificar la póliza y gestionar siniestros en minutos desde cualquier dispositivo.

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