Allianz potencia el futuro de las pymes con una nueva campaña para impulsar su seguridad y crecimiento

Allianz lanza la campaña "Negocios Valientes", con la colaboración de cuatro emprendedores que comparten sus propias experiencias como clientes para dar voz a la valentía empresarial. La propuesta de valor de Allianz cuenta con coberturas clave, esenciales para el crecimiento y la protección de los negocios, como el asesoramiento jurídico, la ciberseguridad o la garantía de baja laboral en solo 48 horas

Madrid, 11 de junio de 2025.-

Allianz Seguros da un paso firme en su posicionamiento como aseguradora de referencia para pequeñas y medianas empresas (pymes), reforzando su propuesta de valor con soluciones diseñadas para responder a los desafíos reales del tejido empresarial español. A través del lanzamiento de la campaña "Negocios Valientes" la compañía afianza su compromiso de acompañar a los pequeños empresarios en su camino hacia el crecimiento con seguridad y confianza.



La propuesta de valor de Allianz incluye coberturas clave altamente valoradas por los emprendedores: asesoramiento jurídico, ciberseguridad como pilar esencial y garantía de pago por baja laboral en tan solo 48 horas. Esta combinación de servicios y garantías busca ofrecer respuestas concretas a las necesidades cotidianas de las pymes, contribuyendo a su desarrollo sostenible en un entorno cada vez más exigente.



"Las pymes constituyen el corazón de la economía española: son el 99,8% del total de empresas, generan 6 de cada 10 empleos en el sector privado y son fuente de dinamismo e innovación", afirma Agustín de la Cuerda, Subdirector General de Empresas y Reaseguro de Allianz Seguros. "Nuestro compromiso es estar a su lado con soluciones ágiles y eficaces, pensadas para acompañarlas en cada etapa de su desarrollo", explica.



"En Allianz entendemos que cada negocio es único y que, a medida que crecen, también lo hacen sus necesidades", afirma Luisa de la Peña, Directora de Marketing & Clientes de Allianz Seguros. "Nuestra nueva campaña pone el foco en las historias reales de empresarios que, con valentía, han encontrado en Allianz un socio de confianza que les ayuda a superar obstáculos y alcanzar sus metas".



Cuando la protección marca la diferencia

La campaña "Negocios Valientes" da voz a emprendedores de diferentes sectores que han confiado en Allianz para proteger y hacer crecer sus negocios. Entre ellos, los hermanos Carlos y Fran Monaj, fundadores de la academia online Youtalk, destacan el apoyo recibido en momentos clave: "Somos muy autodidactas, pero llega un punto en el que necesitas ayuda. Allianz nos asesoró con contratos y nos apoyó con la baja laboral. También nos ofrecieron cobertura informática y protocolos de seguridad, lo cual fue clave".



Por su parte, Emilia Alfaro, fundadora de Miboheme, recuerda el apoyo durante su baja laboral: "Sentí que todo se me iba de las manos, pero Allianz me ayudó a dar cada paso, desde la seguridad online hasta los trámites más delicados. Me permitió disfrutar de una etapa clave en mi vida personal y profesional".



Además, Tessa Muga, cofundadora de The Home Hunter, destaca el respaldo recibido en los momentos más complejos del emprendimiento: "Empezar algo tan diferente daba vértigo, y los imprevistos no tardaron en llegar. Allianz nos dio la tranquilidad que necesitábamos: desde asesoría legal cuando los contratos se complicaban, hasta el pago puntual durante mi baja. Nos ayudaron a proteger lo que más valoramos: nuestro equipo, nuestros clientes y nuestra visión".



La campaña se centrará en sectores estratégicos como inmobiliarias, academias, tiendas de moda y peluquerías. Con un enfoque omnicanal, tendrá presencia en medios digitales, exteriores, oficinas de agentes, trenes de alta velocidad o redes sociales.



El Club de Empresas: una comunidad para agentes especializados

La campaña "Negocios Valientes" no es la única novedad para impulsar el negocio de seguros para empresas. Allianz ha lanzado también recientemente su primer Club de Empresas, para los agentes más activos en este segmento: una iniciativa que refuerza su fuerza comercial y mejora la experiencia del cliente. El club ofrece ventajas exclusivas para agentes especializados en empresas, como atención prioritaria, participación en focus groups para co-crear soluciones y acceso a expertos sectoriales.



Además, como parte de esta apuesta integral, Allianz desarrollará contenidos formativos y educativos –como ebooks y webinars– dirigidos a emprendedores y pequeños empresarios, con el fin de aportar valor añadido al ecosistema empresarial.



