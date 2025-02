Allianz reivindica la valentía cotidiana y el disfrute de la vida en su nueva campaña de marca

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 24 de febrero de 2025.- Con el claim 'Y a vivir', Allianz anima a las personas a afrontar con valentía los retos del día a día y a disfrutar plenamente de la vida. La compañía refuerza su compromiso con los clientes con hechos concretos, como el pago de siniestros en 48 horas una vez confirmados. Allianz, aseguradora número uno en Europa, cumple con sus compromisos para que sus clientes vivan con tranquilidad

Allianz lanza una campaña de marca con un mensaje claro: la vida está hecha para vivirla con valentía. Porque en cada decisión, desde las más pequeñas, hasta las más transcendentales, hay un acto de coraje: ser padre, emprender un negocio, empezar de cero o vivir donde siempre has querido. Allianz quiere inspirar a las personas a dar esos pasos con confianza, sabiendo que cuentan con una aseguradora que cumple.



Bajo el claim 'Y a vivir', Allianz reivindica la valentía cotidiana, aquella que impulsa a las personas a atreverse, a disfrutar del momento y a avanzar sin miedo. Y lo hace con la seguridad que detrás de cada uno de sus clientes hay una compañía sólida y comprometida, líder en Europa y con una trayectoria de cumplimiento impecable.



Cumplen con hechos: pago de siniestros en 48 horas

Allianz no solo invita a vivir sin miedo, sino que lo respalda con compromisos concretos. La compañía refuerza su promesa de protección con hechos que marcan la diferencia: una vez confirmado un siniestro, Allianz se compromete a pagar en un plazo de 48 horas. Este es solo un ejemplo de cómo la aseguradora transforma su liderazgo en acciones tangibles que aportan tranquilidad a sus clientes.



María Luisa de la Peña, Chief Marketing Officer de Allianz, destaca: "En Allianz trabajamos para que más personas se atrevan a dar pasos valientes en su día a día. Porque sabemos que la vida es mejor cuando se vive con confianza. Y esa confianza solo se puede construir sobre hechos. Somos la aseguradora número uno en Europa y cumplimos con nuestros compromisos, siempre"



Un enfoque diferencial en el sector

Esta campaña marca un punto de inflexión en la comunicación del sector asegurador. Allianz deja atrás los mensajes tradicionales centrados en la incertidumbre y el miedo, para celebrar la vida desde la seguridad y la valentía. Con una arquitectura visual renovada, titulares directos y un estilo fotográfico que capta momentos auténticos, Allianz refuerza su conexión con las personas y su día a día.



La campaña, creada en colaboración con las agencias VML y Mindshare, se desplegará en medios nacionales y locales con un plan de activaciones que reforzará su presencia en todo el territorio. El objetivo es claro: consolidar a Allianz como la aseguradora que da tranquilidad a sus clientes.



Pieza audiovisual: https://youtu.be/r9EhnK_jv1E



Sobre Allianz Seguros

Allianz Seguros la principal filial del Grupo Allianz en España, destaca como líder en el sector asegurador español. Proporciona una combinación única de proximidad física y avanzada tecnología para satisfacer las necesidades de sus clientes. Con más de 2.000 empleados en sus sucursales y delegaciones y una red extensa de más de 7.000 mediadores, Allianz Seguros garantiza un servicio cercano y personalizado.



La compañía utiliza herramientas innovadoras como su aplicación para smartphones y tabletas, un área de eCliente en su web corporativa, y la comunicación directa a través de más de 500.000 SMS enviados anualmente a sus clientes. Allianz Seguros ofrece una de las gamas de productos más completas e innovadoras del mercado, fundamentada en el concepto de seguridad integral. Sus productos abarcan desde seguros personales y familiares, como Vida, Autos, Hogar, Accidentes y Salud, hasta soluciones empresariales como Multirriesgos para empresas y comercios, además de opciones aseguradoras personalizadas para necesidades más complejas.



Como parte del Grupo Allianz, uno de los principales aseguradores y gestores de activos del mundo, Allianz Seguros se beneficia de la solidez y experiencia global del grupo, que atiende a más de 122 millones de clientes en más de 70 países. Con un enfoque en la integración de criterios ecológicos y sociales en sus procesos de negocio, Allianz se posiciona como líder en sostenibilidad en la industria aseguradora, según el Dow Jones Sustainability Index.



