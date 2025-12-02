Allianz y Toni Kroos Academy firman una alianza para impulsar el talento futbolístico entre niños y jóvenes

Toni Kross y Veit Stutz - Allianz

Con este acuerdo, Allianz apoyará a la academia y su marca estará presente en las instalaciones, equipaciones así como en el Summer Camp. La alianza impulsa el desarrollo del talento infantil y juvenil a través del deporte y de los valores compartidos por ambas partes

Allianz se ha convertido en el socio oficial de Toni Kroos Academy, en una alianza destinada a apoyar a niños y jóvenes en su desarrollo deportivo y personal. La colaboración une la experiencia formativa de la Academia con el compromiso de Allianz de apoyar a la próxima generación en un entorno que combina deporte, talento y valores.



Esta alianza marca un paso adelante en la estrategia de Allianz España por liderar un territorio poco explorado por las marcas: el impulso del talento infantil y juvenil a través del deporte formativo, entendiendo el deporte como una herramienta fundamental para construir confianza, disciplina, resiliencia y trabajo en equipo.



Toni Kroos Academy aporta un modelo educativo reconocido por su enfoque integral en edades tempranas: enseñar fútbol, pero sobre todo enseñar valores y habilidades que acompañarán a los niños toda la vida.



Una alianza que desarrolla talento y forma personas

"En Allianz creemos profundamente en el poder transformador del deporte y en su papel clave en la construcción de confianza y valentía desde edades tempranas. La filosofía de Toni Kroos Academy encarna valores que forman parte de nuestra identidad. Por eso este acuerdo supone un avance natural en nuestro compromiso con el talento joven y con el desarrollo de espacios seguros y positivos para que los niños y jóvenes crezcan y se formen", afirmó Veit Stutz, Consejero Delegado de Allianz Seguros e Inversiones, durante la presentación del acuerdo.



"Apoyar al talento joven ha sido algo muy cercano a mi corazón durante muchos años. Con Toni Kroos Academy, nuestro objetivo no es solo enseñar habilidades deportivas a los jóvenes jugadores, sino también inculcar valores importantes como el espíritu de equipo, la disciplina y el juego limpio. Con Allianz, ahora contamos con un socio sólido a nuestro lado que comparte esta visión y nos ayuda a llegar a aún más niños y jóvenes. Juntos, queremos darles la oportunidad de perseguir sus metas personales y deportivas y de desarrollar su potencial de la mejor manera posible", destacó Toni Kroos, fundador de Toni Kroos Academy.



Como parte del acuerdo, Allianz apoyará las actividades formativas de la academia y su metodología educativa, impulsará acciones conjuntas, y su marca estará presente en las instalaciones, en las equipaciones oficiales de los jugadores desde esta temporada 2025-2026, así como en el Summer Camp de Toni Kroos Academy.



El compromiso de Allianz con el deporte base

Este patrocinio también se enmarca en Power of Unity, la iniciativa global de Allianz que promueve la unidad, la cohesión y la confianza en un entorno cada vez más polarizado. Al apoyar a jóvenes talentos en su formación futbolística, Allianz refuerza su convicción de que la unidad se construye desde la infancia, cuando el deporte actúa como un lenguaje común capaz de conectar, inspirar y transformar comunidades.



El acuerdo con Toni Kroos Academy se suma a otras iniciativas que Allianz desarrolla en España para acompañar el deporte base. Entre ellas destaca El Gran Equipo Allianz, una propuesta creada para apoyar el fútbol amateur en todo el territorio nacional. Durante la temporada 2025-2026, Allianz respalda a equipos de niños y niñas de entre 9 y 13 años en 48 clubes, ofreciendo patrocinio completo de equipamiento para jugadores, jugadoras y entrenadores.



Además, Allianz asegura a más de 7.400 clubes y 30 federaciones deportivas en España y mantiene una presencia destacada en el fútbol internacional, con ocho estadios que llevan su nombre en todo el mundo, desde el Allianz Arena en Múnich hasta el Allianz Parque en São Paulo.



Sobre Toni Kroos Academy

Toni Kroos Academy en Madrid abrió sus puertas en septiembre de 2024 y tiene su sede en el Club Las Encinas de Boadilla, un club privado tradicional y orientado a las familias. En la actualidad, unos 240 niños y jóvenes de entre 5 y 18 años entrenan allí. Todos los equipos están plenamente integrados en la Federación de Fútbol de Madrid y participan en las competiciones oficiales de liga, lo que permite a los jugadores adquirir experiencia valiosa de forma continuada y desarrollarse en condiciones reales de juego.



Toni Kroos y su equipo están comprometidos a ofrecer a los jóvenes talentos las mejores condiciones para perseguir sus sueños futbolísticos, impulsados por la misma pasión, disciplina y profesionalidad que definieron la carrera excepcional de Toni. La Academia representa un entorno de formación moderno, estructurado y exigente, en el que entrenadores cualificados trabajan siguiendo la filosofía deportiva de Toni Kroos. Este enfoque va mucho más allá de la preparación técnica y táctica, y pone un fuerte énfasis en el desarrollo integral. Además de las habilidades futbolísticas, la Academia promueve de manera decidida la personalidad, el carácter, el trabajo en equipo y el respeto.



Sobre Allianz Seguros e Inversiones

Allianz Seguros e Inversiones, la principal filial del Grupo Allianz en España, destaca como líder en el sector asegurador español. Proporciona una combinación única de proximidad física y avanzada tecnología para satisfacer las necesidades de sus clientes. Con más de 2.000 empleados en sus sucursales y delegaciones y una red extensa de más de 7.000 mediadores, Allianz garantiza un servicio cercano y personalizado.



La compañía utiliza herramientas innovadoras como su aplicación para smartphones y tabletas, un área de eCliente en su web corporativa, y la comunicación directa a través de más de 500.000 SMS enviados anualmente a sus clientes. Allianz Seguros ofrece una de las gamas de productos más completas e innovadoras del mercado, fundamentada en el concepto de seguridad integral. Sus productos abarcan desde seguros personales y familiares, como Vida, Autos, Hogar, Accidentes y Salud, hasta soluciones empresariales como Multirriesgos para empresas y comercios, además de opciones aseguradoras personalizadas para necesidades más complejas.



Como parte del Grupo Allianz, uno de los principales aseguradores y gestores de activos del mundo, Allianz Seguros se beneficia de la solidez y experiencia global del grupo, que atiende a más de 122 millones de clientes en más de 70 países.



