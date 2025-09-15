Una alumna de Serás, número 1 en las oposiciones a la Guardia Civil

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 15 de septiembre de 2025.-

La número 1 provisional en las oposiciones a la Guardia Civil es una alumna de Serás Formación. Serás repite por segundo año consecutivo este hito, ya que en 2024 los seis números 1 de las distintas modalidades de la oposición, fueron sus alumnos

La academia de oposiciones Serás repite el hito de tener a uno de sus alumnos como número uno del examen de Ingreso a la Guardia Civil. Concretamente, se trata de Ángela G., que después de que se hayan publicado los resultados provisionales, queda en el primer puesto con una puntuación de 143, 15 Sep. (incluido baremo) - .



Además, esta puntuación solo cubre la parte de la primera fase de la oposición, la prueba teórica, teniendo todavía que esperar a los resultados definitivos y superar la segunda fase de la oposición (pruebas físicas y entrevista personal) para poder conseguir una plaza en el Cuerpo. Este segundo proceso selectivo para el acceso a la Escala de Cabos y Guardias de la Guardia Civil, que se celebran en las instalaciones del Colegio de Guardias Jóvenes 'Duque de Ahumada' de la localidad de Valdemoro (Madrid), durante la segunda quincena del mes de septiembre. Y pasadas las pruebas y conocidos los resultados finales, se espera que la fecha de ingreso en la Academia o Colegio para los opositores sea el próximo 27 de octubre de 2025.



El método Serás

Ángela G., al igual que miles de opositores más, preparó su oposición con la ayuda de la innovadora metodología Serás. Esta se basa en tres premisas: el Temario Inteligente —selecciona la información más relevante y más probable que sea materia de examen para que los alumnos puedan optimizar su tiempo de estudio. El informe de 2024 reveló que estudiando el 57% de este temario, los opositores podían responder al 99% de las preguntas del examen oficial—, la planificación personalizada que se adapta a los tiempos y necesidades del alumno y el seguimiento por parte de los tutores asignados.



"Este 132,59 (143,59 con baremo) no es casualidad: es la validación de un sistema científico de preparación que concentra el esfuerzo donde más impacto tiene. Demuestra que, con método, constancia y buenos simulacros, se puede llegar arriba", señala Roberto Fuentes, director de Serás Formación.



Serás ya hizo historia en 2024

En 2024, Serás colocó al número 1 en las seis vías de acceso y promoción de la Guardia Civil (libre, restringida, cambio de escala, promoción interna, ascenso a Cabo y ascenso a Sargento), un hito sin precedentes que consolidó a la academia como referencia nacional.



Sobre Serás Formación

Serás Formación es una academia con más de 50 años de experiencia, dedicada a la preparación de oposiciones a Guardia Civil, Policía Nacional y Fuerzas Armadas. Combina contenidos inteligentes, planificación con inteligencia artificial, simulación de escenarios y tutoría humana para lograr una preparación eficiente. La academia suma más de 10.000 alumnos con plaza o ascenso y cuenta con una valoración de 5/5 estrellas en Google (con casi 400 reseñas).





