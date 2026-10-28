Aluponte supera los 160 proyectos de carpintería de aluminio y PVC en 2026 - Aluponte

(Información remitida por la empresa firmante)

La empresa gallega, con 26 años de trayectoria, combina fabricación propia y montaje especializado con proyectos para centros comerciales, industrias y edificios públicos en Galicia y Portugal.

Madrid, 28 de octubre.- La empresa gallega Aluponte, especializada en la fabricación e instalación de carpintería de aluminio, PVC y vidrio, ha desarrollado un total de 164 obras y reformas en lo que va de 2026. Con sede en Ponteceso (A Coruña) y 26 años de trayectoria, la compañía mantiene su actividad en el sector de la construcción y la rehabilitación, con proyectos tanto para clientes particulares como para empresas e instituciones.

De los trabajos contabilizados este año, 54 corresponden a obras de mayor envergadura y 110 a reformas de menor dimensión. Esta combinación refleja la diversidad de proyectos que aborda Aluponte, desde instalaciones para viviendas unifamiliares hasta soluciones de carpintería exterior, fachadas y cerramientos para edificios comerciales e industriales.

Fundada el 9 de marzo de 2000, la empresa cuenta con capacidad propia de fabricación y montaje, una plantilla de 12 profesionales y una flota de cinco vehículos que le permite realizar trabajos principalmente en Galicia, así como en otros puntos de España y Portugal.

Proyectos para centros comerciales, industrias y edificios públicos

Entre los trabajos destacados de Aluponte figura su participación en el Parque Comercial de Felgueiras, en Portugal, donde ha realizado instalaciones de carpintería exterior y superficies acristaladas.

En Galicia, la compañía ha participado en la ampliación del centro comercial de A Revolta, en Carballo (A Coruña), y en el cerramiento exterior del centro multiusos del Ayuntamiento de Arteixo. También ha desarrollado trabajos en las instalaciones industriales de Conservas Calvo, en Carballo.

La participación en estos proyectos permite conocer la experiencia de Aluponte en instalaciones comerciales, industriales y equipamientos públicos, con soluciones que requieren adaptar la fabricación y el montaje a las características de cada edificio.

La compañía también está ejecutando la rehabilitación de la fachada de la escuela infantil de Ponteceso, una intervención orientada a mejorar el aislamiento térmico y la eficiencia energética del inmueble.

El proyecto contempla la instalación de una fachada ventilada de aluminio composite, una solución que combina revestimiento exterior, durabilidad y posibilidades de mejora del comportamiento térmico cuando se integra en un sistema constructivo adecuado. La finalización de los trabajos está prevista para finales de octubre de 2026.

Fabricación propia y experiencia técnica como pilares de la empresa

Uno de los aspectos que caracteriza la actividad de Aluponte es su capacidad para fabricar y montar soluciones de carpintería de aluminio y PVC adaptadas a diferentes necesidades constructivas.

La compañía trabaja en la fabricación e instalación de ventanas, puertas, fachadas acristaladas, cerramientos exteriores y soluciones especiales de vidrio. Su actividad también incluye cortinas de cristal, mamparas y sistemas de carpintería destinados a mejorar las prestaciones de aislamiento en edificios residenciales y comerciales.

Disponer de fabricación propia permite a la empresa adaptar las soluciones a las dimensiones y requisitos técnicos de cada obra, desde proyectos de mayor escala hasta trabajos personalizados para viviendas particulares.

Esta especialización se complementa con una estructura operativa de 12 trabajadores y cinco vehículos, con la que Aluponte organiza sus trabajos de fabricación e instalación y atiende proyectos dentro y fuera de Galicia.

Una trayectoria empresarial de 26 años en el sector de la construcción

Desde su constitución en marzo de 2000, Aluponte ha desarrollado una actividad centrada en la carpintería de aluminio y PVC, ampliando con el paso de los años sus servicios hacia soluciones de vidrio, cerramientos especiales y sistemas constructivos relacionados con la eficiencia energética.

La experiencia técnica acumulada, la calidad de los acabados y la adaptación a las necesidades de cada cliente han marcado su trayectoria, tanto en proyectos residenciales como en instalaciones comerciales e industriales.

Durante el último año, la compañía ha avanzado también en la actualización de sus equipos informáticos y herramientas tecnológicas. En paralelo, trabaja en la renovación de su página web para mejorar su presencia digital y facilitar el acceso a información sobre sus servicios y proyectos.

Con más de dos décadas de experiencia, fabricación propia y una actividad que abarca desde pequeñas reformas hasta obras de mayor dimensión, Aluponte continúa desarrollando proyectos de carpintería de aluminio, PVC y vidrio para el sector de la construcción y la rehabilitación.

Sobre Aluponte

Aluponte, S.L. es una empresa gallega fundada el 9 de marzo de 2000, con sede en Ponteceso (A Coruña). Especializada en la fabricación, montaje e instalación de carpintería de aluminio, PVC y vidrio, ofrece soluciones para viviendas, centros comerciales, instalaciones industriales y edificios públicos. Cuenta con una plantilla de 12 profesionales y desarrolla trabajos principalmente en Galicia, además de proyectos en otros puntos de España y Portugal.

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