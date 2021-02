Amaltea Consultoría de Igualdad informa sobre las nuevas obligaciones legales en igualdad de género (I)

El año 2020 no sólo va a ser recordado por la situación sanitaria, sino por haber supuesto claros avances en materia de igualdad. Durante el mes de octubre se publicaron dos reales decretos, el RD 901 y 902, que solventaban algunas lagunas legales y técnicas que había dejado la anterior legislación. No obstante, también han generado confusión para muchas empresas. ¿Cuándo se tiene la obligación de hacer un plan de igualdad? ¿Y el registro salarial? ¿Qué es eso de la auditoría retributiva? Responden a estas

¿Cuándo se tiene la obligación de hacer un plan de igualdad de empresa?

Los plazos seguirán siendo los marcados en el Real Decreto-Ley 6/2019, pero el Real Decreto 901/2020 establece que, desde el momento en que se llega al umbral de obligatoriedad, la empresa contará con 3 meses para negociar y hasta 1 año para elaborar y registrar el plan de igualdad.

¿Cómo calcular la obligatoriedad del plan de igualdad cuando la plantilla no es fija?

Todas las personas que tengan un contrato con una duración superior a 100 o más días (o a la fracción de esta) contabilizarán como una persona trabajadora, independientemente de que en la actualidad ya no esté vigente el contrato. Las empresas tendrán que hacer dicho conteo al menos dos veces al año, en junio y diciembre, teniendo en cuenta los anteriores 6 meses. En el momento en que se llegue al umbral será obligatorio negociar y elaborar el plan de igualdad.

¿Cómo negociar el Plan de Igualdad si la empresa no tiene representantes legales de la plantilla?

Para la negociación del plan se puede contar con el Comité de Empresa, Delegados/as de personal y secciones sindicales. Si no hubiese ninguna de estas figuras en la organización, o en alguno de sus centros, la organización podrá promover elecciones o bien convocar al sindicato o sindicatos más representativos de su sector. Los sindicatos dispondrán de 10 días hábiles para responder a la convocatoria, en caso de no hacerlo, se considerará que no participarán en la negociación del plan.

¿Existe un mínimo de personas para formar la Comisión de Igualdad?

No, la ley no establece un mínimo, sino un máximo de 6 personas de cada parte (13 personas cuando se habla de un plan de igualdad de grupo empresarial). Lo que sí marca la legislación es que debe ser paritario entre la parte social y empresarial y, en la medida de lo posible, con presencia equilibrada de mujeres y hombres.

Las personas que forman la Comisión de Igualdad, ¿han de estar formadas en género?

Al tener que tomar decisiones y negociar tanto el diagnóstico como las medidas del plan de igualdad, las personas que conforman la Comisión de Igualdad deben tener conocimientos en cuanto a igualdad de género. Por lo menos, conocer la legislación vigente, qué es un plan de igualdad y sus fases, cuáles son sus responsabilidades y funciones como comisión de igualdad, y conceptos básicos sobre igualdad de género.

En el caso de grupos empresariales, ¿se puede realizar único plan de igualdad de empresa?

El Real Decreto 901/2020 ofrece la posibilidad de hacer planes de igualdad de grupos empresariales. No obstante, la empresa tendrá que 1) justificar la razón de elaborar un plan unitario, 2) negociar con representantes de cada una de las empresas del grupo y 3) hacer un diagnóstico de cada una de las empresas individualmente, aunque el plan de acción podrá ser conjunto.

¿Qué es el Registro Salarial?

El Real Decreto 6/2019 ya marcaba como obligatorio el registro salarial, que supone un registro de los valores medios de los salarios, los complementos salariales y las percepciones extrasalariales de la plantilla, desagregados por sexo y distribuidos por grupos o categorías profesionales o por puestos trabajo de igual valor. Este registro es obligatorio para todas las empresas y deberá ser renovado anualmente.

