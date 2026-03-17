Andrés Farrugia impulsa la internacionalización de los pagos - Andrés Farrugia

(Información remitida por la empresa firmante)

Andrés Farrugia, gerente general de Caja de Ahorros, destacó un avance relevante para el sistema financiero panameño tras la habilitación de la primera transacción internacional con la nueva Tarjeta Clave, un paso que amplía el alcance global de este medio de pago

Madrid, 17 de marzo de 2026.- Caja de Ahorros anunció un hito en la modernización de los servicios de pago en Panamá al convertirse en el primer banco del país en habilitar transacciones internacionales con la nueva Tarjeta Clave, gracias a una alianza estratégica entre Telered y Discover Network.



Según explicó Andrés Farrugia, gerente general de la entidad, esta innovación representa un avance relevante dentro del proceso de transformación digital que impulsa la institución, permitiendo a los clientes utilizar este medio de pago más allá del mercado local y con mayor interoperabilidad en el ecosistema financiero internacional.



Andrés Farrugia destaca la modernización del sistema de pagos

Durante la presentación de esta nueva solución financiera, Andrés Farrugia subrayó que la evolución de la Tarjeta Clave responde a la necesidad de ofrecer herramientas de pago más modernas, seguras y alineadas con los estándares globales.



La nueva tarjeta incorpora tecnología de chip, pagos sin contacto y compatibilidad con billeteras digitales, características que fortalecen la seguridad de las transacciones y amplían las opciones de uso para los clientes.



Gracias a la integración con Discover Network, esta tarjeta permite que los usuarios accedan a millones de comercios y aproximadamente 1.8 millones de cajeros automáticos a nivel mundial, ampliando significativamente el alcance del sistema de pagos panameño.



"Este avance representa un paso importante para modernizar los medios de pago en Panamá y brindar a nuestros clientes soluciones financieras que respondan a un entorno cada vez más digital e interconectado", afirmó Andrés Farrugia.



Andrés Farrugia y la expansión del ecosistema de pagos digitales en Caja de Ahorros

La implementación de esta tecnología forma parte de la estrategia de Caja de Ahorros orientada a fortalecer la infraestructura financiera del país y promover la innovación en los servicios bancarios.



A partir del 1 de abril, los clientes que deseen reemplazar su tarjeta actual podrán solicitar la nueva Tarjeta Clave en las sucursales del banco a nivel nacional, iniciando así una transición gradual hacia esta nueva generación de medios de pago.



Con esta iniciativa, Caja de Ahorros reafirma su compromiso con el desarrollo del sistema financiero panameño, consolidando un modelo de banca pública que combina innovación tecnológica, seguridad en las transacciones e inclusión financiera para sus clientes.

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